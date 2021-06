Maneges luiden de noodklok: door gebrek aan paarden is er een ledenstop

Zoals bij Arnhems Hippisch Centrum De Waterberg. "Tijdens de coronapandemie kregen we een enorme toestroom", zegt eigenaar Liset Gaastra. "En ondertussen kunnen we niet genoeg paarden aankopen en de dieren die we hebben, willen we niet overbelasten. Ze lopen nu al meer uren dan normaal."

Paarden zijn niet aan te slepen

En de manege van Gaastra is niet de enige met problemen, weet Haiko Blaauw van de branchevereniging FNRS in Ermelo. "De toenemende belangstelling voor paardrijden juichen we natuurlijk toe. Je ziet tijdens de coronacrisis dat mensen toch kijken naar wat ze in eigen land kunnen doen en liefst in combinatie met in de natuur zijn. De fietsen en boten zijn niet aan te slepen en dat geldt ook voor de paarden. Maar dat drijft wel de prijs op."

Volgens Gaastra gaat het om een verschil van duizenden euro's. "Vroeger kostte een manegepaard tussen de 1000 en 3000 euro, met uitschieters naar de 4000. Nu begint het bij 4000 euro en dan moet je nog hopen dat je niet een paard koopt met verborgen mankementen."

Sportpaard niet geschikt voor manege

Veel particulieren kopen de paarden weg voor de neus van de maneges. En daar komt nog eens bij dat veel paardenfokkers tegenwoordig vooral fokken voor de sport. Blaauw: "Veel fokkers hopen met een goed sportpaard hun slag te slaan. Want die brengen het meest op. Maar dat soort paarden zijn te duur voor maneges en zijn tegelijkertijd ook niet altijd geschikt."

Want manegehouder Gaastra heeft niks aan een temperamentvol sportpaard. "Wij hebben een braaf paard nodig dat ook nog eens allround is. Je moet ermee het bos in kunnen, het moet kunnen springen en het moet een nuchter dier zijn. En het is fijn als het ook een uitdaging is voor een ervaren ruiter. Dat zijn natuurlijk nogal wat eisen en we hebben onze wensen ook al wel terug geschroefd. Maar dan nog is het moeilijk een geschikt paard te vinden."

Gaastra kijkt voor een oplossing naar de branchevereniging. "Het zou mooi zijn als die richtlijnen op kunnen stellen voor de fokkers: waar moet een paard aan voldoen en wat mag zo'n paard kosten." De branchevereniging denkt niet dat dat een oplossing is.

Blaauw: "Natuurlijk hebben we overleg met fokkers en we hopen dat die op een gegeven moment ook de meerwaarde van het fokken voor de manege-markt zien. Maar een richtlijn zal niet helpen. Het is een vrije markt; we kunnen ze niks opleggen."

Paardrijden weer elitair?

Branchevereniging FNRS vreest dat de prijzen voorlopig niet naar beneden zullen gaan. "Het lesgeld zal omhoog gaan. En dat is jammer, want het was vroeger een elitaire sport en is juist sinds de jaren zestig gepopulariseerd. Dat zouden we graag zo willen houden, maar ik vrees paardrijden toch weer duurder gaat worden."

Bij de manege van Gaastra hopen ze dat het tij gaat keren. "Ik heb via een pensionklant onlangs een paard voor een relatief goede prijs kunnen overnemen. Die had het dier veel te duur gekocht bij een handelaar. Dat beestje was jong en schrikachtig en daarom wilde hij er vanaf. Maar ja, dat is dan ook een investering die je doet, want het duurt een paar jaar voordat je zo'n dier kan inzetten en ondertussen maak je wel hoge kosten. Ik kom op dit moment nog zo'n drie paarden tekort. Hopelijk zijn er meer mensen die in de coronatijd een impulsaankoop hebben gedaan er nu weer vanaf willen."