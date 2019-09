Bevrijdingsrit door bevrijd Rheden en Doesburg

In de plaatsen Velp, Rheden, Doesburg, Ellecom en Dieren is zaterdag de bevrijding gevierd met een zogeheten Bevrijdingsrit.

Aan de rit doen een kleine 100 voertuigen van rijdend museum Keep Them Rolling mee. De stoet stopt in elke plaats.

Ter plekke zijn feesten gehouden met onder meer optredens van de Seaforth Highlanders en de Starlight Sisters. Net als in april 1945 volgde de colonne geallieerde voertuigen van Keep Them Rolling niet alleen de bestaande wegen. Dit omdat die in de Tweede Wereldoorlog vaak versperd waren en met landmijnen bezaaid waren. De tocht ging dus ook door bossen en uiterwaarden.

Bloemenhulde en ereboog

In Velp was om 10.00 uur de start van de tocht bij Hogeschool Larenstein. Rond die locatie was er ook kermis, vieringen en concerten.



In Rheden werd de stoet voorafgegaan door als evacuées uit Arnhem verklede mensen en werd, net als in 1945, een grote ereboog over de weg gebouwd.

In Doesburg werd de komst van de Bevrijdingscolonne onderdeel van de Veteranendag en was er de hele dag muziek.

Ellecom pakte, net als vijf jaar geleden, uit met een bloemenhulde voor de binnentrekkende bevrijders.

In Dieren werd een grote openluchtexpositie gehouden met zo'n 100 groot formaat foto's van de oorlogstijd en bevrijding van Dieren. Leden van toneelverenigingen namen plaats op de voertuigen in jaren '40 kleding. Het eindpunt lag daar op het sluiscomplex, waar op 16 april 1945 Canadese (vanuit Zutphen) en Engelse (vanuit Arnhem) troepen contact maakten. Daarmee was de omsingeling van de Veluwe een feit en lag de weg naar West-Nederland open.