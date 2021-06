Fruittelers draaien zelf op voor stormschade: 'Er is geen enkele polis voor'

De schade bij fruittelers na de storm van afgelopen weekend loopt waarschijnlijk in de miljoenen. De boeren draaien zelf op voor de kosten, omdat gewas onder netten en plastic, zoals zacht fruit vaak zit, tot nu toe niet verzekerd kan worden. Maar voorzichtig is er een opening. "We zijn op een schakelmoment gekomen", zegt Pietjan Visser van verzekeraar Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen (BFAO).

"Wij zijn van oorsprong een echte gewasverzekeraar, maar misschien moeten we de stap maken om ook naar de constructie te kijken", aldus Visser. Hij doelt daarmee op netten of plastic overkappingen die veel fruittelers over hun oogst hebben, om het te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden en tegen vogels.

Visser wijst op zijn beurt wel naar brancheorganisatie Nederlandse Fruitteel Organisatie (NFO). "Als de roep er is, kijken we ernaar. Er was tot nu geen nadrukkelijk signaal vanuit de NFO dat die verzekering er moest komen."

Honderdduizenden euro's schade

Arie van Ooien van Oike's fruit heeft enorm veel schade door de storm van dit weekend. Op zijn Facebook-pagina plaatste hij deze video, waarop de schade te zien is. Hij verkoopt onder ander kersen, aardbeien, frambozen en bramen. Allemaal zogenoemd 'zacht fruit'. Omdat het onder een plastic kap zit, is het niet te verzekeren. "Er zijn gewoon geen polissen voor", zegt Visser.

De storm van afgelopen weekend en bijkomende schade houdt de fruitteler flink bezig. "Een bedrag? Met een ruwe schatting kom ik op 300.000 euro." Hij zou zeker nadenken over een verzekering, als het een optie zou zijn. "Als het betaalbaar is, altijd. Maar dit is een voorval, daar houd je echt geen rekening mee. Je houdt rekening met hagel of wind, maar dit? Als ik met een premie mijn voortbestaan zeker kan stellen, overweeg ik het zeker."

Ook kersenteler Hans Gennissen zou direct 'ja' zeggen tegen een verzekering, als die er zou zijn. Hij heeft zijn eigen overkapping stukje bij beetje gebouwd. Kosten: 150.000 euro per hectare. "En ik heb tweeënhalve hectare." Een investering van een enorm bedrag, die je dus niet kan verzekeren. Belachelijk, vindt hij het. "Zonder overkapping kan je eigenlijk niet telen. Dus waarom kan je het niet verzekeren?"

'Fruittelers hebben het nakijken'

Brancheorganisaties LTO en NFO maken zich al langer hard voor betere verzekeringsmogelijkheden. "Die mogelijkheden zijn nu beperkt. Terwijl we steeds meer te maken krijgen met extreem weer", aldus de landbouw- en tuindersorganisatie.

"Het is triest en vervelend dat dit zo moeilijk verzekerbaar is. Dat zou eigenlijk makkelijker moeten zijn. Er staat zo veel op het spel", zegt ook Marc Andre de la Porte van de NFO. De schade van afgelopen weekend loopt in totaal waarschijnlijk in de miljoenen. "Het is moeilijk een exact bedrag te noemen, maar ik durf wel te zeggen dat het in de miljoenen loopt."

Fruittelers hebben ook weinig mogelijkheden zelf een spaarpot te vullen om deze kosten te denken, vindt Andre de la Porte. "De overheid staat niet toe dat je een spaarpot maakt hiervoor, fiscaal vrij althans. De LTO pleit daar ook voor. Maar de overheid wijst weer terug naar de verzekeraars, die zouden dit moeten oplossen, en de fruittelers hebben het nakijken."

Meer animo voor verzekering

Als boeren, brancheorganisaties en verzekeraars ervoor open staan, waarom is zo'n verzekering er nog niet? "Het is een heel verhaal apart, die netten en overkappingen", zegt Visser. "Je hebt technische kennis nodig en de premie is ook een heikel punt. Hoe veel risico moet je afdekken? De stap is nog niet gemaakt, omdat we zo ver nog niet waren. Maar met deze storm, groeit de behoefte", aldus de woordvoerder van de verzekeraar.

Voorlopig moeten de fruittelers in eigen buidel tasten. Van Ooien probeert de schade zo veel mogelijk te beperken. Het plastic lig allemaal over elkaar heen en door regen en vogels kan er nog meer oogst vergaan, legt hij uit. "We zijn nu provisorisch de stukken aan het oplappen die nog onder de overkapping zaten. Maar het zal een kort seizoen worden."