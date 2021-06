Tannane en Bazoer staan voor snel vertrek bij Vitesse

Vitesse raakt beide smaakmakers waarschijnlijk kwijt. "Het afgelopen seizoen is ook voor mij een heel goed seizoen geweest", reageert Bazoer op Papendal waar de selectie dinsdagochtend voor het eerst weer bijeen kwam. "Iedereen weet van mijn ambities en dat ik graag een stap wil maken. We gaan het zien. Voorlopig sta ik hier."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Turkse interesse

Ook Tannane meldde zich, overigens maar net op tijd, voor de eerste training van het nieuwe seizoen. De creatieve middenvelder is tijdens zijn vakantie gesignaleerd in Turkije met mensen van de topclubs Fenerbahce. Hij wil er weinig over kwijt. Met een lach: "Ik heb daar lekker gegeten en genoten. Het was een fijne trip."

Tannane: "Ik heb hier mooie jaren gehad" Foto: Omroep Gelderland

Hij bevestigt dat er contact is met clubs. "Ik heb zeker gesprekken gevoerd", aldus Tannane zonder concreet in te gaan op Fenerbahce. "Het is ook duidelijk dat ik hier mooie jaren heb gehad. Maar we hebben ook gezegd dat ik de club een transferbedrag gun. Volgend seizoen loop ik gratis de deur uit. Dat is wat we allebei niet willen."

Beste jaren

"Als de tijd daar is en ik teken, zal ik de eerste zijn die zal schreeuwen dat het rond is", voegt Tannane nog toe. "Maar nu is het kalm. Ik wil me niet haasten en moet de goede keuze maken. Ik ben nu 27 jaar en zit in mijn beste jaren van mijn voetballeven. Het afgelopen was ook zeker het beste uit mijn loopbaan. Maar als ik hier blijf, zal ik alles geven en willen we Europees doorgaan. Ik ben trots dat ik dit tenue draag van Vitesse."

Bazoer: "Voor mij moet de volgende club voldoen aan het perfecte plaatje. Nee, in mijn hoofd heb ik zeker nog geen afscheid genomen. Er zijn wel clubs concreet, maar ook ik moet de goede keuze maken. Dat is waar ik mee zit. Zo lang ik hier zit, geef ik 100 procent voor de club en voor de trainer die ik zeer dankbaar ben. Hij heeft veel voor mij gedaan, zowel binnen als buiten het veld."