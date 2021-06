Wie wil net als Jos op een veerpont varen?

Als alle fietsen veilig zijn vastgebonden aan de reling van de pont vaart schipper Jos Keuvelaar weg van de oever aan de Beuningse kant van de Waal. "De mensen die je aan boord neemt zijn altijd blij", vertelt Jos terwijl hij aan het roer staat. "Die willen een beetje heen en weer varen en het liefst de hele dag. Want wie wil er nou niet op het pontje zitten, dat vindt iedereen leuk."

Pontje H4-De Weerder vaart tussen Beuningen en Slijk-Ewijk. Foto: Omroep Gelderland

Aan de overkant van de waal, in Slijk-Ewijk, zijn vanaf de pont de silhouetten van wachtende passagiers te zien voor de overtocht terug. Pontje H4-De Weerder is op een mooie zomerdag een drukbezochte pont en wordt bevaren door een vrijwillige schipper en een vrijwilliger die de passagiers helpt en begeleidt.

'Vrijwillige schippers zijn schaars'

Om de pont te kunnen besturen, moet je in het bezit zijn van een groot vaarbewijs. Bij schipper Jos zat het varen al vroeg is zijn bloed. "Ik ben op het water geboren, dus dan word je schipper. Ik heb mijn Rijnpatent gehaald in Rotterdam en toen in 1977 het groot vaarbewijs werd ingevoerd, heb ik dat kunnen behalen door mijn kennis, kunde en mijn Rijnpatent. Het is in vergelijking met vroeger een stuk lastiger om een groot vaarbewijs te halen. Dus het aanbod van vrijwillige schippers is schaars."

Daarom zijn meerdere pontjes in Gelderland dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers met een groot vaarbewijs. Op de waal, tussen Beuningen en Slijk-Ewijk moet de vaargeul doorkruist worden en met de verschillende stromingen in het water is ervaring als schipper belangrijk.

"Als je ervaring hebt met de binnenvaart is het varen met een pontje niet heel moeilijk. We krijgen het rooster nu net gevuld, het zou daarom fijn zijn als er meer schippers bij komen. En het is daarbij heel leuk om te doen. Zeker met zulk mooi weer", benadrukt Jos.

