Provincie: geen vier parachutevrije dagen op Teuge, maar twee

In plaats van twee tot vier parachutevrije dagen op Vliegveld Teuge, wil het Gelders College nu maximaal twee dagen in de maand paravluchten verbieden. Dat blijkt dinsdag uit een Statenbrief.

De provincie wil omwonenden van Vliegveld Teuge 'rustmomenten' gunnen en stelde onlangs twee tot vier parachutevrije dagen voor. Na kritiek van onder meer het vliegveld en leden van Provinciale Staten, doet Gedeputeerde Staten een aanpassing: ze stelt nu twee dagen zonder parachutevluchten voor, die ook mogen worden ingewisseld voor vier dagdelen.

Vooraf bekendmaken

De exploitant van de luchthaven mag zelf invullen welke dagen of dagdelen er niet gesprongen wordt, als het maar in het weekend is. De bedoeling is dat het paracentrum dit op tijd communiceert, zodat omwonenden er rekening mee kunnen houden. "Over de termijn van vooraf bekendmaken kan nader gesproken worden", aldus een woordvoerder van de provincie.

Jaarlijks worden er bij het Nationaal Paracentrum Teuge zo'n 40.000 parachutesprongen uitgevoerd, waarvoor 4500 vluchten worden ingezet. Het paracentrum vliegt op drukke dagen met twee toestellen, die samen tientallen vluchten per dag maken om de parachutisten in het luchtruim af te zetten.

De provincie schrijft in het voorstel dat ze het paracentrum wel perspectief wil bieden voor de toekomst. Als de vliegtuigen die gebruikt worden voor het skydiven stiller worden, wil ze de beperking weer intrekken.

Geluidsoverlast

Inwoners van Apeldoorn, Twello, Epe, Lochem en Voorst klagen al jaren over de hinder van de paravluchten. De provincie heeft daarom onderzoek laten doen naar het vliegpatroon van deze vliegtuigen. Ze concludeert nu dat de hinder wordt veroorzaakt doordat deze vliegtuigen in de zwaarste geluidscategorie vallen, in een relatief klein gebied vliegen en voortdurend stijgen en dalen.

"Het is niet zo dat er wettelijk normen worden overschreden", zegt een woordvoerder van de provincie. "Maar de intentie is wel luisteren naar de omgeving." De provincie publiceerde dinsdag ook cijfers over het aantal klachten dat ze jaarlijks krijgt over Teuge: in 2020 werd er drie keer geklaagd specifiek over paravluchten, in 2019 tien keer.

"Zo'n melding is vaak een verzamelklacht", aldus een woordvoerder. "Daarnaast worden er ook klachten gemeld bij de gemeente, het vliegveld, het paracentrum, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de luchtvaartpolitie. Het gaat ons ook niet alleen om deze klachten, maar ook om een dossier dat al jaren speelt."

Paracentrum

De beperkingen voor het paracentrum worden verwerkt in het nieuwe Luchthavenbesluit, dat Gedeputeerde Staten na de zomervakantie vaststelt. Dit besluit bevat regels over de maximale 'geluidruimte' die door de luchthaven mag worden ingevuld. Ook staan er regels in over openingstijden, aantallen en typen vliegtuigen en over de hoeveelheid vluchten die Teuge mag uitvoeren.

Het voorstel moet uiteindelijk worden goedgekeurd door Provinciale Staten, volgende week woensdag kunnen ze zich voor het eerst uitspreken over dit voorstel.

