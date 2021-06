Speeltuin met glasscherven dicht na uit de hand gelopen Oranjefeest in Nijkerk

Dat vertelt Frans van Vulpen, de medewerker van de gemeente Nijkerk die de schade opnam, nadat de Mobiele Eenheid (ME) in de nacht van maandag op dinsdag het uit de hand gelopen Oranjefeest beëindigde. "Bierflesjes zijn tegen speeltoestellen kapotgegooid, daaronder ligt het helemaal vol met glassplinters. Als kinderen hier komen spelen dan krijgen ze verwondingen en dat kan niet. Daarom is de boel afgezet."

Van Vulpen heeft met de opruimploeg het zand in de speeltuin geïnspecteerd en zag té veel glasscherven en splinters liggen. "De bovenste 20 centimeter van de zandlaag moet worden gezeefd voordat er weer veilig gespeeld kan worden."

De speeltuin is vandaag en morgen nog niet toegankelijk en mogelijk duurt het opruimen van de glasresten nog langer. Het is nog niet duidelijk wie het zand gaat zeven en wanneer.

Schaapskudde verplaatst

De schaapskudde die in de Nijkerkse wijk Corlaer de bermen en het groen begrazen, is uit voorzorg verplaatst naar een berm. "Ook de schapen lopen het risico gewond te raken", vreest groenbeheerder Christian Nieuwenhuis, die ook meehelpt met het opruimen van de rotzooi die is achtergelaten.

De troep die achterbleef bestond niet alleen uit scherven. "Je ziet hier tientallen vuilniszakken met drugsafval en veel kapot glaswerk en vuurwerk", laat Nieuwenhuis zien. "Persoonlijk vind ik het diep triest. Dat je een feestje viert is begrijpelijk. Maar dat je met glas gaat gooien en het nu verpest voor jonge kinderen dan ben je een stap te ver gegaan."

De feestvierders lieten een enorme berg afval achter. Foto: Omroep Gelderland

Beide mannen hopen dat een volgend feest in het park anders verloopt. Nieuwenhuis: "Hou het gezellig, maak geen dingen kapot en ga vooral niet met glas gooien." Van Vulpen vult aan: "Je maakt thuis toch ook niks kapot."

'Dit gedrag past niet in Nijkerk'

Aanvankelijk werd in de arena - een betonnen tribune in de speeltuin - muziek gedraaid en veel vuurwerk afgestoken. Maar aan het einde van de avond sloeg de sfeer in het park om en ontstond er ook een vechtpartij.

Nadat een groep van ongeveer vijftig jongeren - ondanks herhaalde verzoeken van de handhavers en politie - weigerde het park te verlaten, werd de Mobiele Eenheid ingezet om het gebied leeg te vegen. Daarbij zijn meerdere aanhoudingen verricht.

Burgemeester Gerard Renkema heeft geen goed woord over voor de raddraaiers: "Ik ben zelf een groot voetbalfan, dus ik begrijp de blijdschap na een mooie wedstrijd. Wat er maandagavond laat is gebeurd past echter niet bij het vieren van een overwinning. Hier werd de overwinning door een klein deel van de jongeren aangegrepen om rotzooi te trappen, letterlijk en figuurlijk. Dit gedrag past niet in Nijkerk", reageert hij in een persbericht.

Bij de volgende wedstrijd(en) van het Nederlands elftal staat de gemeente weer in nauw contact met de politie, zodat er snel kan worden opgeschaald als dat nodig is. "Ik doe overigens hierbij ook een dringend beroep op de ouders om in de gaten te houden waar de jongeren zijn”, schrijft Renkema. Volgens hem werd er maandagavond door de relatief jonge doelgroep overmatig alcohol gebruikt.