'Mijn kind raakt in paniek', grote zorgen om invoering opstapplaatsen voor leerlingenvervoer

"Daag tot morgen!" Enthousiast zwaaiend neemt Eefje afscheid van de chauffeur van het taxibusje en de andere kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Eefje (9) gaat elke dag vanuit Westervoort naar haar school in Arnhem. Nu wordt ze nog thuis opgehaald en 's middags na school weer voor de deur afgezet, of naar haar gastouder gebracht.

"Die vaste structuur is voor Eefje heel belangrijk", vertelt moeder Mireille Uilenhoed. "Eefje heeft een fysieke en verstandelijke beperking. Ze heeft autisme en kan erg van slag raken door veranderingen. Ze is negen jaar oud, maar functioneert op het niveau van vier jaar."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Grote gevolgen

Na de zomer zou haar dochter samen met andere kinderen naar een opstapplek moeten, voordat ze naar school wordt gebracht. Een verandering die de gemeenten Westervoort en Duiven willen doorvoeren in het leerlingenvervoer. Dit stond volgens een woordvoerder van de twee gemeenten al in de verordening, maar nu wordt daar ook uitvoering aangegeven. Daarom hoeft de gemeenteraad hier ook niet opnieuw mee in te stemmen. Er komen opstapplekken op maximaal twee kilometer van huis die goed toegankelijk moeten zijn.

Deze opstapplekken besparen de twee gemeenten ongeveer 15.000 euro per jaar, maar voor ouders en kinderen heeft het vaak grote gevolgen weet Mireille Uilenhoed. "Eefje kan niet tegen wachten, dan gaat ze zichzelf bijten of word ze fysiek, ook naar anderen toe. Daar moet ik niet aan denken."

Bovendien heeft Uilenhoed nog een jongere dochter die ze in de ochtend moet helpen en woont ze vrijwel de hele week alleen met haar twee dochters. "Ik werk vier dagen in de week en Eefje gaat twee middagen naar een gastouder, maar die heeft meer kinderen thuis, dus die kan haar ook niet zomaar ergens ophalen."

Leerlingenvervoer in Duiven en Westervoort. Foto: Omroep Gelderland

'Nooit zelfredzaam'

Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. In totaal zitten de ouders van 24 kinderen uit Duiven en Westervoort in hetzelfde schuitje. Er zijn kinderen die eerst met rolstoel of rollator naar de opstapplek gebracht zullen moeten worden. "Ook zijn er zwaar autistische kinderen bij die bij drukte of zelfs bij regen al in paniek raken. Ik heb het idee dat de gemeenten hier helemaal niet over na hebben gedacht."

Een woordvoerder van Duiven en Westervoort laat weten dat hiertoe is besloten om de verantwoordelijkheid van ouders en de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten. "Maar veel van deze kinderen zullen -verdrietig genoeg- nooit zelfstandig of zelfredzaam kunnen zijn", aldus de moeder van Eefje. Volgens de gemeentewoordvoerder kunnen mogelijk uitzonderingen gemaakt worden, maar zal de gemeente deze verzoeken beoordelen.

Eefje. Foto: Omroep Gelderland

Motie van oppositie

De ouders uit Duiven en Westervoort hebben zich inmiddels verenigd en vinden in Duiven in ieder geval gehoor bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad. Dinsdagavond dienen ze gezamenlijk een motie in tegen de centrale opstapplaatsen. Die haalt het alleen als één van de coalitiepartijen de motie ook steunt. Bovendien zou de verandering vooralsnog dan alleen gelden voor Duiven. Mireille Uilenhoed en andere ouders duimen dat de opstapplaatsen voor beide gemeenten uiteindelijk niet doorgaan.

Eefje is ondertussen op haar vaste stoel neergeploft en kijkt geconcentreerd op haar i-pad filmpjes. Ze zit in haar eigen wereldje; even zonder andere prikkels en zonder zorgen over de toekomst.