Ian (14) trakteert op iets lekkers na goede zorg voor zijn doodzieke vader

De actie werd mede bedacht door de 14-jarige Ian die van dichtbij de impact van corona meemaakte. "Mijn vader is heel erg ziek geweest en heeft drie weken in coma gelegen omdat hij corona had", vertelt Ian.

"Hij werd op oudejaarsavond met een ambulance opgehaald en naar het Slingeland ziekenhuis gebracht. Om vijf over twaalf die nacht belde hij mij op en vertelde dat hij niet zeker wist of hij mij ooit nog zou zien."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De vader van Ian wordt een tijdlang in Nijmegen verpleegd maar is inmiddels weer thuis en knapt langzaam weer op. "Hij heeft heel lang moeten revalideren, maar uiteindelijk gaat alles nu weer de goede kant op", zegt Ian.

Achterstand op school

Door alle zorgen en spanning over zijn vader liep Ian op school behoorlijke achterstanden op en daalden zijn cijfers. "Gelukkig gaat het nu weer beter, ook omdat ik vanuit school goede begeleiding heb gehad. Iedereen was erg betrokken bij wat er gebeurde. Dat heeft mij wel goed geholpen."

Ook Lincy, een klasgenoot van Ian, is enthousiast over de actie. "Het is iets totaal anders dan wat we normaal op school doen. Dan bakken we ook wel eens iets, maar dan altijd in kleine aantallen. Nu moeten we echt een groot aantal producten maken en dat is best een uitdaging."

Iets positiefs doen

Horeca docent Rene Klein wilde iets positiefs doen, samen met zijn leerlingen, waarbij het idee om zorgpersoneel te bedanken voor hun vele werk ontstond. "De leerlingen moesten vervolgens zelf aan de slag met dit project", vertelt Klein.

"Allerlei ideeën werden geopperd, maar de leerlingen ontdekten al snel dat niet elk idee uitvoerbaar zou zijn. Alleen dat was al een leerzaam proces voor ze." Klein is enorm trots op de actie en zijn leerlingen. "Hoe een klein idee zich kan ontwikkelen tot een actie van deze omvang, dat is gewoon kicken als dat lukt."

Traktaties worden woensdag aangeboden

Woensdag worden de traktaties officieel door de leerlingen aangeboden aan personeel van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, maar ook aan zorgpersoneel van verzorgingshuizen Den Ooiman, Croonemate, Schavenweide en Stichting Sravana.