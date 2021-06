Eerste gewapende overval op optiek: 'Nu komen ze aan je mensen'

In Oosterbeek kregen medewerkers pepperspray in hun gezicht gespoten door een overvaller met een vuurwapen. Ze werden onder schot gehouden en bedreigd en moesten op de grond gaan liggen, bevestigt algemeen bedrijfsleider Mariëtte Flipse van Polman Opticiens, waar Rijks onder valt. De medewerkers zijn vreselijk aangeslagen.

'Dit gaat een stap verder'

Dat kwam nog nooit eerder voor bij de Polman-zaken in de regio Arnhem. "Vroeger werd er wel eens ingebroken en een zonnebril gestolen. Vorig jaar kwam er voor het eerst een motorscooter door een pui, maar dit gaat een stap verder. Nu komen ze aan je mensen."

Directeur Bas de Nes van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) bevestigt de treurige trend, die van juweliers opschoof naar opticiens. De Nes: "Tot vijf jaar geleden werd er 's nachts ingebroken. Maar zeker de laatste vijf jaar wordt daarbij grover geweld gebruikt. Auto's die door de pui worden geramd en deuren die er met een hamer worden uitgeslagen, waarbij er soms 10.000 tot 20.000 euro aan duurdere spullen wordt weggehaald."

Nu bínnen de openingstijden

Maar het geweld verplaatst zich nu naar overvallen in de openingsuren. "Dat ze op klaarlichte dag met een paar man de winkel binnenkomen en de duurdere zonnebrillen en monturen meepakken. Dat gebeurde afgelopen jaar drie keer, maar voor zover mij bekend gebruikten overvallers behalve verbaal geweld daarbij nog niet eerder wapens tegen medewerkers."

Overvallers hebben het voorzien op duurdere monturen en zonnebrillen omdat die het goed doen op de tweedehands markt. Ze kijken vaak eerst waar die in de winkel liggen, aldus De Nes. Dat bleek in Oosterbeek ook zo. Flipse: "Ze wisten precies wat ze moesten hebben."

Brillen in de kluis en alarm op orde

De Nes adviseert opticiens om hun gewilde duurdere monturen en dure zonnebrillen 's nachts niet meer in de winkel te laten liggen, maar in een kluis te leggen, en dat overdag ook te vermelden bij die brillen, met informatiebordjes.

Ook adviseert hij winkeliers bij vermoedens van voorverkenning in de winkel, te laten merken dat de verkenners gezien en opgemerkt zijn. En waar mogelijk in gesprek te gaan met beheerders van het winkelgebied, over maatregelen zoals plantenbakken, betonblokken of paaltjes om de winkels af te sluiten. "Dit alles natuurlijk naast rolhekken, beveiliging en alarminstallaties."

Voorzitter van Winkeliersvereniging Ondernemend Oosterbeek Wim Kersten laat weten dat tegen ramkraken in de winkelstraat eerder bakken en palen geplaatst zijn, maar dat je je als winkeliers tegen overvallen toch moeilijker kan wapenen. "Met camera's misschien, in de slimme multimediale lantaarnpalen met muziek die we in de winkelstraat krijgen, maar over camera's vindt nog erg veel juridische discussie plaats."

