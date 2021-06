GGD ziet dat jongeren angstiger zijn voor coronaprik

"Jongeren zijn iets angstiger voor de prik", weet Mario Verstege. Hij is locatieverantwoordelijke van de GGD-priklocatie in Malden. Tot voor kort zag hij weinig mensen met prikangst voorbijkomen. "Ik denk dat oudere mensen het iets meer gewend zijn. Van de griepprik en misschien hebben ze überhaupt wat meer zorg nodig gehad. Hoe jonger de doelgroep wordt, hoe meer prikangst er is", merkt hij.

Vorige week werden door de GGD Gelderland-Zuid 53.000 prikken gezet. "De vaccin-levering is in één keer veel stabieler, veel meer geworden. Dat maakt dat we meer prikken dan voorheen kunnen zetten", aldus coördinator Vaccineren Marloes van den Dries.

Kleding

Het vaccineren gaat ook letterlijk sneller dan eerst, volgens prikker Pieter Blaak: "Dat heeft te maken met de kleding. Dat is bij jongeren wat makkelijker. In de periode dat ouderen hier waren, in het vroege voorjaar, hadden ze een dikke trui of vest aan. Dit gaat veel sneller."

De GGD-priklocatie in Malden. Foto: Omroep Gelderland

Met meer jongeren in de tent is nóg een verandering merkbaar. Die heeft vooral te maken met de sfeer: "De gesprekken met mensen zijn anders", zegt Verstege. "Het gaat nu veel over festivals. Of we weer de horeca in kunnen, en of we weer op vakantie gaan." Blaak gebruikt dat soort gesprekken om jongeren af te leiden van hun prik. "Meestal lukt dat wel."

Opgelucht

De 22-jarige Joëlle Bink kan na haar prik opgelucht ademhalen: "Het doet totaal geen pijn. Dadelijk zal ik vast wel even pijn aan m'n arm hebben. Maar ja, het was echt zo voorbij."

De vrouw uit Boxmeer is speciaal voor haar vaccinatie naar Malden gereden en ziet vooral de voordelen ervan in: "Ik kan niet wachten tot we in onze app kunnen laten zien dat we gevaccineerd zijn en dat je dan weer overal naartoe kan. Dat lijkt me heerlijk."

Einde vaccinatieprogramma

Nu de jongste volwassenen ook een prikafspraak mogen maken lijkt het einde van het vaccinatieprogramma in zicht. Maar wanneer de priklocaties zullen sluiten is nog onduidelijk. "Voorlopig is het nog te vroeg om daar een datum aan te kunnen hangen", zegt Van den Dries. "Als je nu een uitnodiging hebt gekregen wil het niet per se zeggen dat je morgen aan de beurt kunt komen."

"Daarnaast zijn er veel specifieke groepen waar we voorlichting aan geven. We zorgen dat mensen goed geïnformeerd de keus maken om misschien alsnog gevaccineerd te worden. Dus wanneer het precies afgelopen is kunnen we nog niet zeggen."