Wil je tot diep in de nacht losgaan? Nog niet alle nachtclubs gaan open

Want bij poppodium Doornroosje in Nijmegen waren de 1500 kaarten voor de openingsavond zaterdag in minder dan drie minuten uitverkocht. Koos Hornman van Doornroosje snapt het wel. "Iedereen wil zo graag weer."

En bij het poppodium stonden ze ook te trappelen. "We volgen sinds het begin van de coronacrisis alle richtlijnen van de overheid. En zodra we hoorden over de versoepelingen hadden we alles direct in de steigers staan. Al moet er nog wel van alles gebeuren, zoals het personeel weer opschalen."

Nog geen groen licht

Ook de Radstake in Heelweg - een begrip in de Achterhoek - gaat zaterdag na 65 weken weer open. En in Groenlo kun je terecht bij staphuis City Lido. "Al anderhalf jaar mogen we helemaal niks en nu mag het opeens zaterdag al. Dus alles staat op z'n kop", zegt eigenaar Edwin de Roo.

De kaartverkoop voor beide feesten is dinsdag gestart.

Doornroosje voor de corona-crisis

Politieagent spelen

Bij Club 22-24 in Doetinchem vinden ze het nog te vroeg. Ze hopen er wel zo snel mogelijk weer open te kunnen, maar zaterdag gaat nog niet lukken. En daarin zijn ze niet de enigen. Wouter Janssen van Sportsbar 't Huys in Arnhem gaat zelf zaterdagnacht wel al open, maar hij hoort van andere cafés dat hun publiek niet zit te wachten op een test dus daar moeten ze op anderhalve meter het nachtleven vieren. "Wij hebben een poll gehouden onder ons publiek en die zagen het wel zitten. Ik denk ook dat het niet houdbaar is die anderhalve meter na 0.00 uur. Dan loop je non-stop een soort politieagent te spelen, dat zie ik niet zitten."

Dus bij de Sportsbar aan de Korenmarkt kun je eerst op anderhalve meter borrelen. Om 23.00 uur gooien ze er de tent dicht om de boel leeg te trekken en een half uurtje later gaan ze weer open voor de geteste feestvierders. En dan mag het nachtleven weer net zo gevierd worden als voor de coronacrisis: samen schouder aan schouder en luidkeels meezingend.