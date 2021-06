Afpersingszaak De Groot gaat verder: dit moet je erover weten

1. Om welke aanslagen gaat het nu?

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er meer dan twintig incidenten geweest die verband houden met de afpersing van De Groot en haar medewerkers. De meeste van die aanslagen vonden plaats bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf.

Het begint met bedreigingen per sms, in mei 2019. Dat is kort nadat er een partij cocaïne is aangetroffen op het terrein van De Groot. Die bedreigingen nemen hele ernstige vormen aan in 2020, wanneer de slachtoffers te maken krijgen met (vuurwerk)bommen en beschietingen.

Op de ten laste legging staan nu zes verdachten. Die worden niet van alle gepleegde aanslagen verdacht. Het gaat in hun geval om een poging tot het gooien van een mortierbom in Rosmalen op 11 oktober 2020. Het plaatsen van een zwaar explosief in Kerkdriel op 23 november 2020. Het gooien van een brandbom bij een woning in Hedel op 25 november 2020. En een poging tot een aanslag op een familielid van De Groot in Hilversum op 22 december 2020.

De hoofdverdachte staat daarnaast terecht voor de ‘oorspronkelijke’ poging tot afpersing: het sturen van dreigsms’jes en en het eisen van losgeld in 2019.

2. Hoe ziet justitie de verhouding tussen de verdachten?

Justitie gaat uit van één leider, het geestelijke brein achter alle aanslagen. Dat is volgens de opsporingsautoriteiten een 36-jarige man uit Bussum. Die is op zijn beurt weer familie van twee broers uit dezelfde regio. Deze twee mannen zouden in praktische zin betrokken zijn bij de hierboven genoemde aanslagen. Zo zouden ze aanslagplegers hebben geworven. En middelen hebben geregeld voor deze aanslagplegers. Ook vond de politie bij een van hen een lijst met medewerkers van het geplaagde fruitbedrijf in Hedel.

3. Komen deze week alle verdachten voor de rechter die een rol hebben gespeeld bij dit onderzoek?

Nee. De chauffeur die de anderen zou hebben gereden bij het plegen van enkele delicten, volgt een ander traject.

Dat heeft een reden: eind vorig jaar is deze 21-jarige man het slachtoffer geworden van een undercoveractie door de politie. Agenten die zich voordeden als criminelen reden hem daarbij klem. Daarop verzochten ze hem in een transportbusje plaats te nemen.

Mogelijk nogal geïmponeerd door dit vertoon heeft de verdachte daarbij zijn handlangers aangewezen. Hij heeft de agenten ook adressen getoond, waar de andere aanslagplegers zouden wonen. Later heeft hij zijn verklaringen bij de politie 'officieel' bevestigd. Om die verklaringen overigens in een later stadium ook weer in te trekken.

Zijn verklaringen gelden echter op dit moment als een belangrijk bewijsmiddel in deze zaak. Om die reden zal de behandeling van zijn zaak deels achter gesloten deuren plaatsvinden. Hij zal ook zelf op een bepaald moment als getuige worden gehoord in de rechtszaal.

4. Deze reeks verdenkingen loopt tot eind 2020. Daarna vonden nog meer aanslagen plaats. Zijn die mogelijk gepleegd door dezelfde verdachten?

De verdachten die deze week moeten voorkomen, zijn rond de jaarwisseling opgepakt. Begin mei 2021 vonden er nieuwe aanslagen plaats. Op zich lijkt het onwaarschijnlijk dat de man in wie justitie de opdrachtgever ziet nog vanuit de bajes nieuwe opdrachten heeft gecoördineerd.

Maar de politie sluit ook niet uit dat de groep die verantwoordelijk wordt geacht voor het plegen van al die aanslagen, mogelijk al vorig jaar afspraken heeft gemaakt over de werkwijze, zo laat een goed ingevoerde politiebron weten aan Omroep Gelderland. Volgens die 'theorie' gooide de avondklok roet in het eten. De gemaakte afspraken zouden vervolgens na het afschaffen van de avondklok toch zijn uitgevoerd door mensen die nog niet waren opgepakt.

5. Zijn dit alle verdachten die voor de rechter moeten verschijnen?

Nee. Dit is maar een plukje van alle verdachten die bij justitie in beeld zijn. Er is ook nog een verdachte die eerder dit jaar tot vijf jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor het leggen van een handgranaat in Kerkdriel, begin 2020. Hij heeft hoger beroep aangetekend, en moet dit najaar weer voorkomen.

Dan zijn er nog vier mannen die begin deze maand zijn opgepakt. Zij worden verdacht van het gooien van een brandbom in Tiel. De raadkamer in Arnhem zal aanstaande donderdag beslissen of hun voorarrest moeten worden verlengd. Zo ja, dan zullen zij minimaal drie maanden daarna ook voor de rechter moeten verschijnen. En dan zijn er ook nog verdachten die zijn vrijgelaten omdat de rechter het bewijs tegen hen niet sterk genoeg achtte.

