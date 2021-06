Bewoners door noodweer getroffen flat kunnen voorlopig niet terug naar huis

"Het was beangstigend", vertelt Rien van Lid, een van de bewoners. Hij woont op de derde verdieping van het vier verdieping tellende complex en is vrijdag in huis bezig als ineens een van de muren begint te trillen en zwaaien.

"Ik dacht dat de wand er uit zou vliegen, ben er nog tegen aan gaan staan om het tegen te houden. Stom, want het had zo op mij neer kunnen vallen", aldus Rien.

Hij heeft het dak niet zien wegwaaien, maar begreep wel dat er iets groots was gebeurd. "Het was kort maar heftig, het noodweer. Ik ben daarna op het balkon gaan staan en zag dat het dak op straat lag."

Als Rien weer naar binnen wil, kijkt hij omhoog en ziet dat hij in het trappenhuis geen dak meer boven zich heeft. "Je kon gewoon de lucht zien. Er was ook heel veel water in het trappenhuis."

Flinke paniek

Net als Rien zijn ook de arbeidsmigranten van Van Doorn Uitzendbureau flink geschrokken. "Het gaat ook om mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Die maken zoiets mee, staan daar ineens buiten, zonder hun spullen. Er was flinke paniek", zegt Michel van Dijke.

Het uitzendbureau heeft zes appartementen in het complex in eigendom, waarvan er twee voor de arbeidsmigranten zijn. "We hebben vervangende woonruimte voor ze gevonden. Zaterdagochtend mochten ze, net als andere bewoners, even kort hun woning binnen om spullen zoals kleding en autosleutels op te halen."

Vrijdag

Net als de werknemers van het uitzendbureau en de andere bewoners hoopt Rien van Lid zo snel mogelijk weer terug naar huis te kunnen. Hij woont tijdelijk bij een vriend en wat hij zaterdag heeft gezien geeft hem moed dat het met zijn appartement niet zo slecht gesteld is. Maar maandagmiddag komt voor hem de teleurstellende klap. Hij mag nog niet naar huis, waarschijnlijk pas eind van de week.

"Het wordt waarschijnlijk pas vrijdag", zegt Rien. "Eerst moeten alle appartementen goedgekeurd zijn voordat iedereen weer terug mag. Ze moeten op koolmonoxide controleren en of alle pijpen en rookkanalen nog goed zijn, de schoorstenen stonden op het weggewaaide dak."

