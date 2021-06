Een vergeten Joodse geschiedenis in het Land van Maas en Waal

Bestuurslid Jaap van der Veen van het museum loopt met een keppeltje op. Dat wordt gevraagd van de mannen die de tentoonstelling bezoeken. Volgens Jaap zijn er twee belangrijke redenen om een tentoonstelling over het Joodse leven in Maas en Waal te organiseren. Allereerst is er heel weinig kennis over deze geschiedenis. Bijna alle Joden zijn rond 1910 naar de grote steden getrokken om daar een toekomst te zoeken. Een deel van de tentoonstelling is ook gewijd aan het antisemitisme en de Jodenvervolging in de oorlog.

Bekijk de reportage (best met geluid) over de tentoonstelling. De tekst gaat eronder verder.

Weinig bewaard gebleven

Ooit is er in Druten een Joods kerkhof geweest, maar daar werden de graven in 1961 van geruimd omdat de grond nodig was voor een sportcomplex. De stoffelijke resten werd herbegraven in Nijmegen en het Nijmegen en het sportcomplex kwam er volgens Van der Veen uiteindelijk niet.

De synagoge in Druten werd met het wegtrekken van de meeste gebruikers in 1904 verkocht aan een landbouwer. In 1914 was er brand in het gebouw en werden de overblijfselen ingericht als boeren schuur. Uiteindelijk werd het gebouw in 1976 gesloopt. De tentoonstelling in Museum Tweestromenland laat in een reconstructie zien hou de synagoge er uit zou hebben gezien.

De tentoonstelling in Beneden-Leeuwen is nog tot eind dit jaar te zien.