SRV-wagen gaat weer rijden: 'Het is een droom die uitkomt'

Rond Wilp en omgeving rijdt weer een SRV-wagen. Connie en Bennie zijn de rijdende buurtsuper gestart. Sinds drie dagen rijden ze rond om vooral ouderen van hun boodschappen te voorzien. Vooralsnog gaat het om een proef van een half jaar. "Het is echt een droom die uitgekomen is", zegt Connie.

Het opstarten van een SRV-wagen in deze tijd is best wel opmerkelijk nieuws. Veel vaker lees je namelijk dat de buurtsuper op wielen ermee stopt. Toch twijfelden Bennie en Connie geen moment. "Rondom Wilp gaan de supermarkten eigenlijk allemaal weg", zegt Bennie. "En er is toch iemand nodig om voor de ouderen zorgen. Mensen die iets mankeren. Je zal maar alleen wonen en je been breken, dan komen wij bij je aan de deur."

Voor Bennie en Connie betekent de SRV-wagen een totaal ander leven. "We wilden allebei eigenlijk een ander leven." Connie was voorheen zorgmedewerkster. "Ik had ooit een droom om een frietkar voor ouderen te beginnen," lacht ze.

"Om voor ouderen patatjes te bakken, die droom had ik jaren. Maar voor een rijdende frietkar heb je een vaste staplaats nodig. Dat is lastiger. En met deze SRV-wagen is het dan wel geen friet, maar kruideniers-, zuivel- en groenteproducten."

Bennie was, voordat hij de SRV-wagen ging besturen, vrachtwagenchauffeur. "Dan ben je wel de hele dag alleen. Dan ben je niet onder de mensen. Ik ben blij dat ik nu weer onder de mensen kom. Het geeft me het gevoel weer met beide benen op de vloer terecht te komen in plaats van de hele nacht en dag maar in je uppie te werken."

De SRV-wagen rijdt zes dagen in de week verschillende routes en doet ook twee campings aan.