Junushoff heropent met Parkpodium Wageningse Cultuurzomer

Bertolf trapt op 1 juli de Cultuurzomer op het Junushoff Parkpodium af. We kunnen weer live gaan genieten! Bertolf terug op het Parkpodium Op 28 mei 2021 kwam het nieuwe album van Bertolf - 'Happy in Hindsight' - uit. Hij kreeg een prachtige recensie in de OOR en de song 'Happy in Hindsight' werd toegevoegd aan de playlist van NPO Radio 2. Vorig jaar stond hij al een zwoele zomeravond in het Junushoff Park, nu is hij terug.

Genieten van klassiek Voor de liefhebbers van Mozart wordt het genieten met het Dutch String Collective op 3 juli. Het Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest werd een paar jaar na Mozarts dood uitgegeven en was meteen mateloos populair, ook in de bewerking voor strijksextet.

Zondag is voor de kleintjes Voor de kleintjes is er ook elke zondag iets te beleven. In de muzikale voorstelling ‘Ssst! De tijger slaapt' op 4 juli zien we de heldhaftige daden van een groepje kleine dierenvrienden, die het op neemt tegen een grote woeste tijger. Hoewel, woest...?

Popconcerten op de donderdag POPUPOP verzorgt op de donderdagen popconcerten op het Parkpodium. Donderdag 8 juli meteen een dubbelconcert van Sultan. & Between The Jars. Kaartverkoop gaat via Popupop.nl.

Spinvis, Carel Kaayenhof, Ellen ten Damme En er is meer! Spinvis komt zijn mooie liedjes zingen, Carel Kraayenhof en Leoni Jansen zijn er met hun programma ‘Weemoed uit de polder’ en Ellen ten Damme maakt er een echte show van. Het programma staat op de website van Junushoff – www.junushoff.nl - en het wordt nog steeds aangevuld!

Alle voorstellingen vinden plaats in het park achter Junushoff; bij regen wordt er uitgeweken naar de Grote Zaal.