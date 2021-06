Blij Zutphens jeugdorkest speelt na 1,5 jaar eindelijk weer voor publiek

Zondag staan er drie concerten op de planning in kerkgebouw de Wijngaard. Volgens artistiek leider Petra Westra zijn het de eerste concerten die sinds lange tijd weer in de Hanzestad plaatsvinden. "Wij zijn denk ik de eerste die na de lockdown weer op de planken staan."

Hoe is de stemming momenteel binnen het orkest?

"Iedereen is heel erg blij dat we dit weekend weer mogen optreden. Je maakt tenslotte geen muziek voor jezelf, maar voor publiek. Er waren ook al veel blije gezichten een paar weken geleden, toen we eindelijk weer samen mochten repeteren. Op 1,5 meter afstand speelden ze heel erg op hun eigen eilandje, nu ze weer bij elkaar kunnen spelen merk je dat het echt weer één groep is."

Dat ontbreken van concerten en optredens, wat doet dat met de jeugdleden?

"Bij een concert werk je samen ergens naar toe, heb je een doel en kun je trots laten horen wat je bereikt hebt. Dat is heel belangrijk en dat werd ook gemist. Maar verbondenheid door de muziek is nog belangrijker, de leden waren dolblij om elkaar weer te zien na de periode dat we ook niet mochten repeteren. Er is toen eerst flink bijgepraat en wat minder geoefend", lacht Westra.

Er wordt viool, altviool, cello en contrabas gespeeld: kan iedereen het nog?

"Ja zeker! Alleen je ziet dat sommige leden door een dip zijn gegaan, er zijn heel veel kinderen die het zwaar hebben gehad. Iedere keer de motivatie houden om thuis huiswerk te maken. Dat speelt dan ook een rol bij de motivatie om muziek te maken. Maar ze kunnen het nog wel, maar ik denk dat we vooral blij moeten zijn dat ze het nog willen. De motivatie en gedrevenheid komt gelukkig snel weer terug."

De jongste instrumentalist is 7 jaar, de oudste 18, wat betekent muziek voor hen?

"Muziek is in ieder geval de verbindende factor tussen kinderen, het geeft heel veel plezier en een heel duidelijk doel. In z'n algemeenheid is het ontzettend belangrijk voor de cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. En het plezier en de vreugde straalt ervan af, dat is denk ik het belangrijkste en dat mag nu weer op het podium."

Wat kunnen mensen verwachten van de concerten komend weekend?

"Iedereen zit netjes op afstand, wel mag het mondkapje tijdens het concert af. Helaas zijn er geen zelfgebakken taarten zoals we normaal doen, door corona. Ik denk dat de muziek bij mensen in de zaal meer emoties oproept dan normaal, omdat veel mensen al lang niet bij een concert geweest zijn. De orkestleden willen in ieder geval heel graag hun best doen. Eén van de leden wil dat haar ouders pas bij het tweede concert komen, dan ging het waarschijnlijk beter!"

De concerten zijn zondag om 14.30 uur, 16.00 en 17.30 uur. Alleen voor het laatste concert zijn nog kaarten beschikbaar. In Theater Hanzehof klinkt er volgende week ook muziek: van maandag tot en met vrijdag presenteren muziekleerlingen van de Muzehof zich op het podium van de Buitensociëteit in Theater Hanzehof.