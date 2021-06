Mogelijk noodlijnen voor Oosterwolde na omgewaaide hoogspanningsmasten

De vier hoogspanningsmasten in de gemeente Oldebroek vielen om door 'ongekend harde rukwinden'. Volgens de energiebeheerder gebeurde dat voor het eerst en laatst in 2010 in de Achterhoek, toen er vijf masten tussen Doetinchem en Ulft omver werden geblazen. Een hoogspanningsmast weegt 16.000 kilo en kan windstoten tot 180 kilometer per uur opvangen.

Volgens TenneT hebben de beveiligingssystemen hun werk goed gedaan, waardoor de hoogspanningsverbinding zichzelf direct uitschakelde. Dat het gezin niet thuis kon slapen, komt volgens woordvoerder Eefje van Gorp doordat er mogelijk toch nog stroom op de lijnen stond. “Vergelijk het met een tuinslag: als je de kraan dichtdraait, blijft er nog wat water achter in de slang.”

Dubbele verbinding herstellen

Zaterdag zijn volgens haar zo'n twintig mensen bezig geweest om de loshangende lijnen van de boerderij en de wegen te halen. Dat de omgeving na de storm niet zonder stroom kwam te zitten, komt doordat de verbinding direct werd omgeleid. “Het elektriciteitsnet is zonder dat je het ziet in heel Nederland dubbel uitgelegd. N-1 veilig, noemen wij dat.”

De eerste prioriteit is volgens haar nu die dubbele verbinding weer te herstellen. Mogelijk gebeurt dat met noodmasten, die dan tijdelijk op de plek van de omgewaaide masten komen te staan. “Tenzij blijkt dat we het zo kunnen omlussen dat het niet nodig is, dat zijn we nu aan het uitrekenen”, aldus de woordvoerder.

Niet op voorraad

Hoe lang de totale operatie gaat duren, kan ze nog niet zeggen. “De noodmasten kunnen er in een week staan, daar hebben we het materiaal voor liggen. Maar voor de echte, nieuwe masten zullen we materiaal moeten bestellen.”

