Youssef Boutachekourt lijsttrekker voor D66 Veenendaal

Youssef Boutachekourt is op dit moment fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad van Veenendaal. Hij is geboren en getogen in Veenendaal, is gepromoveerd op het terrein van diversiteit en werkt als manager bij het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Youssef stond ook op de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, en kwam in april 2020 in de gemeenteraad als raadslid en nam vanaf oktober 2020 het fractievoorzitterschap op zich.. Afdelingsvoorzitter Coby van den Heuvel: “We zijn heel blij met de verkiezing van Yous-sef. Hij heeft zich bewezen als een verbindend raadslid en fractievoorzitter. Met Youssef als lijsttrekker gaan we met veel vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in.”

Youssef Boutachekourt: “Ik ben erg blij met het vertrouwen dat de leden in mij hebben uitgesproken. Ik heb heel veel zin in de campagne en veel vertrouwen in een mooi re-sultaat.“

De verkiezing van de lijsttrekker is de eerste stap op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Een werkgroep van leden werkt aan het verkiezingsprogramma, dat na de zomer zal worden gepresenteerd. Dan zullen ook de verkiezingen voor de andere plekken op de lijst plaatsvinden.