Jacqueline na brand waarbij meerdere hondjes het leven lieten: 'Ik wil nooit meer terug naar dat huis'

Vreugde en verdriet vechten bij Jacqueline Oldersma uit Dieren om voorrang. Een kapotte mobiele airco veroorzaakte zaterdagochtend brand in haar woning, maar zij en haar man Henk leven nog. Ook een aantal van de totaal dertien kleine honden is er nog. "Ik wil nooit meer terug naar dat huis."

De emoties worden Jacqueline een paar keer te veel. Ze beseft dat zij en haar man heel veel geluk hebben gehad. Maar ook is er het verschrikkelijke verdriet om de hondjes die de brand niet hebben overleefd.

Zij en Henk hadden viervoeters rondlopen, maar ze vingen ook hondjes op, zodat die konden worden herplaatst.

Van de dertien honden, onder meer maltezers, havanezers en yorkshire terriërs leven er nog zes. Jacqueline vreest voor het leven van een van haar eigen hondjes. Ze begint te snikken. "Ik ben bang dat Rotzi het niet gaat redden."

'Een nachtmerrie is het'

Op Facebook zijn de reacties hartverwarmend. Het gedupeerde stel wordt veel sterkte gewenst en een enkeling is zelfs bereid hondjes tijdelijk op te nemen, totdat Jacqueline en haar man weer een geschikte woning hebben. Een van hen memoreert dat Henk eerder een verwoestende brand heeft moeten meemaken. "Een nachtmerrie is het", schrijft ze op Facebook.

Volgens Jacqueline werkt woningstichting Vivare keihard om een woning voor haar en Henk te regelen. Die moet geschikt zijn voor de opvang van honden, zoals een ruimte voor verzorging en met een omheining. "Die mensen van Vivare zijn zo aardig", zegt ze. "Binnen twee weken is het geregeld, zeggen ze tegen ons."

Vier kleine hondjes die de brand overleefd hebben en zijn meegenomen door de dierenambulance naar het dierentehuis in Velp, kan Jacqueline vandaag weer ophalen.

'We zijn alles kwijt'

Maar er zijn ook zorgen, financiële zorgen vooral. Jacqueline: "We zijn alles kwijt, we hebben geen geld. Ik ben zo blij met de hulp die mensen spontaan aanbieden." Een van de acties is een online geldinzameling. Een dierenartsrekening bedraagt meer dan 6500 euro. De helft daarvoor is door giften al binnen.

Het had weinig gescheeld of er was een ramp gebeurd. Iemand van de brandweer zei Jacqueline dat ze heel veel geluk heeft gehad. "Ik lag beneden op de bank met vier hondjes. Als ik boven bij Henk was geweest, dan was ik er nu niet meer geweest." En Henk heeft zijn leven aan zijn vrouw te danken. "Ik heb hem uit de brand getrokken."

Jacqueline en Henk waren sinds februari getrouwd. Jacqueline: "Ik ben zwaar getraumatiseerd. Naar het huis aan de Doctor Kuyperstraat wil ik niet terug. Mijn kindjes lagen daar. We wonen nu tijdelijk bij mijn moeder.

En dan moet ze naar Velp, haar opgevangen hondjes ophalen.

Brand in een airco door kortsluiting komt vaker voor. De brandweer adviseert het apparaat rechtstreeks aan te sluiten op het stopcontact en niet op een stekkerblok waar al meerdere apparaten op aangesloten zijn. Verder is het belangrijk om de airco minstens een keer per jaar goed schoon te maken. Zorg er verder voor dat alle stof uit het apparaat verwijderd is en lees de gebruiksvoorschriften nog eens door als de airco langere tijd niet is gebruikt.

Zie ook: Vier honden omgekomen bij brand, baasje raakt gewond