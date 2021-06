Veenendaal-Veenendaal voor tweede jaar op rij afgelast

Veenendaal-Veenendaal gaat net als in 2020 niet door. Afgelopen mei werd besloten de wedstrijd uit te stellen in verband met de coronamaatregelen. De organisatie stelde een nieuwe datum in september voor, maar kreeg geen toestemming van de internationale wielerunie UCI. In datzelfde weekend vindt namelijk het WK wielrennen plaats.

"Toen we in mei ervoor kozen om de wedstrijd uit te stellen, zijn we direct aan de slag gegaan om alsnog van start te gaan in september", zegt André Homma, bestuursvoorzitter van Veenendaal-Veenendaal. "Uiteraard waren we op de hoogte dat in die periode het WK wielrennen op de agenda stond. Tegelijkertijd hoefde dit in onze ogen niet in de weg te zitten wat betreft deelnemende ploegen."

Homma zegt dat het WK-parcours minder geschikt is voor sprinters, die kunnen dan hun heil zoeken in Veenendaal. "Mede om deze reden had zich ook al een mooi rennersveld aangemeld om van start te gaan. Helaas heeft de UCI de data in september niet vrijgegeven en moesten we als bestuur een keuze maken om niet in de knoop te komen met de nog beschikbare voorbereidingstijd." In 2019 won Zakkari Dempster uit Australië, een jaar eerder won Dylan Groenewegen.

Geschreven door mediapartner RTV Utrecht