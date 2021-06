Vermoedelijk beschoten pand is van Emile Ratelband: 'Er is vaker politie in de straat'

Een buurvrouw, die niet bij naam genoemd wil worden, hoorde rond 23.45 uur twee schoten. “Het klonk echt als een geweer. Ik heb gelijk mijn raam opengedaan om te luisteren, maar het was muisstil op straat. Na een paar minuten deed ik het raam dicht en precies op dat moment kwamen er weer twee schoten.”

Ook andere buurtbewoners bevestigen meerdere knallen te hebben gehoord. In een van de ramen lijkt een kogelgat te zitten. De politie kan deze maandag nog niet bevestigen dat er daadwerkelijk is geschoten.

Na de laatste knallen zag de buurvrouw een auto wegrijden bij het pand en besloot ze 112 te bellen. “Binnen vier minuten was er heel veel politie ter plaatse.” Agenten deden volgens haar een uur lang onderzoek. “Ook ons huis en onze auto werd met een zaklamp op gaten gecontroleerd. Vandaag ga ik weer met de politie bellen. Er is vaker overlast, dat is vervelend, maar ik voel me er nu onveilig door."

Nieuwbouwplannen stuiten op verzet

Het pand is sinds een aantal jaar in handen van Emile Ratelband. Hij wil de voormalige twee-onder-een-kapwoning langs de Rijn slopen en vervangen door zes luxe appartementen onder de naam Villa de Rijn. De plannen stuiten op verzet van buurtbewoners, die niet willen dat er een hoger en dieper gebouw wordt neergezet.

Het pand van Emile Ratelband aan de Hulkesteinseweg. Foto: Omroep Gelderland

Volgens makelaar Willemsen heeft Ratelband nog altijd de wens om er nieuwe appartementen te bouwen. “Maar wat er komt, in welke vorm en hoeveel, dat moet nog uitontwikkeld worden.” Wanneer daar duidelijkheid over komt, kan het Arnhemse makelaarskantoor niet zeggen.

Vaak politie in de straat

Het pand wordt op dit moment verhuurd aan verschillende bewoners, volgens omwonenden 'mensen met een afstand tot de samenleving'. "Ze zorgen vaak voor overlast. Dan wordt er weer vuurwerk afgeschoten, dan zijn er weer feestjes, ook in coronatijd. Er is vaak politie in de straat”, zegt een buurtbewoner.

In het pand aan de Hulkensteinseweg is onder meer het bedrijf Groeispurt gevestigd, dat mensen begeleidt 'die door reguliere zorg- en welzijnprofessionals maar moeizaam bereikt worden'.

Eigenaar Bedirhan Demirtas bevestigt het beeld dat het een 'komen en gaan' is van huurders. “Wij treden op als tussenpersoon voor mensen die hier tijdelijk kunnen wonen. Het gaat in totaal geloof ik om vijf kamers die verhuurd worden, wij verhuren er daar één van.”

Verloederd

De voormalige twee-onder-een-kapwoning ligt er momenteel verloederd bij, tot onvrede van onder meer bewoners van flat Hulkestein. Engeline Veen is een van de bewoners die op het pand uitkijkt. Ook zij hoorde de knallen. “Maar ik kon niets zien, want het was pikkedonker.”

Engeline Veen kijkt uit op het pand van Emile Ratelband (links). Foto: Omroep Gelderland

“Je schrikt ervan. Het is beangstigend. Ik vind het heel erg dat het gebeurt, zeker in deze rustige buurt”, zegt Veen. “Er zijn mensen die graag hun hondje uitlaten aan de Hulkensteinseweg. Maar ik weet niet of ze hier nog veilig durven te lopen.”

Het is schering en inslag, iedere dag weer

Volgens voorzitter Bert van de Blaak van de VVE van de flat is er al anderhalf jaar lang sprake van overlast. “Het is schering en inslag, iedere dag weer. Dat er mensen wonen met een afstand tot de samenleving is duidelijk merkbaar in het gedrag ten opzichte van de buurt en elkaar.”

Van de Blaak hoopt dat er na het laatste incident iets aan de overlast wordt gedaan. “Die mensen moeten ook een plek hebben, dat weet ik, maar moet dat in zo'n buurt?” Hij heeft de indruk dat Emile Ratelband zich niet druk maakt om de overlast, omdat hij in zijn bouwplannen wordt tegengewerkt door de buurt.

De Arnhemse ondernemer is zelf ook om een reactie gevraagd. Hij kiest ervoor geen commentaar te geven, zo laat zijn assistent weten.