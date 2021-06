Lijsttrekker D66 Culemborg bekend

Geboren in de Betuwe

Dagmar is geboren in de Betuwe, en woont sinds 2008 in Culemborg. In het bestuur van D66 Culemborg is Dagmar sinds 2013 actief in verschillende functies. Daarnaast ondersteunt zij de fractie inhoudelijk.



Zoeken naar de overeenkomsten

Dagmar wil een bijdrage leveren aan samenwerking in Culemborg: in de Raad, met de regio, met het Rijk, en vooral met alle Culemborgers. Zoeken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen.



Dagmar werkt op dit moment als beleidsmedewerker voor het ministerie van Defensie.



Nu de lijsttrekker bekend is, wordt in augustus een begin gemaakt met de invulling van de overige plaatsen op de lijst. Voor het verkiezingsprogramma hebben al bijeenkomsten plaatsgevonden over onder andere duurzaamheid, wonen en onderwijs. Het programma wordt door de leden van D66 eind dit jaar vastgesteld.

