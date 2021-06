Auke (8) graaft mee bij een echte archeologische opgraving

Met handschoentjes aan en een pincet in de hand lijkt Auke een echte archeoloog. Super geconcentreerd staart hij naar het zand op de tafel in het Archeolab in Museum Het Valkhof. "De ene keer vind je een stukje baksteen, en de andere keer een stukje houtskool", aldus Auke.

Romeinse begraafplaats

De tientallen kilo's zand komen van de opgravingsplaats bij Museum Kan. Daar wordt archeologisch onderzoek gedaan vanwege de renovatie van het Nijmeegse museumgebouw. In de tuin zijn sporen gevonden van een Romeinse begraafplaats. Die dateert uit 10 tot 70 na Christus. Onderzoekers stuitten ook op een kamp van het tiende legioen, de bekendste militaire basiseenheid van het Romeinse leger in Nederland.

"Onderzoekers zetten zich vooral in op de hele grote vondsten. Ze hebben weinig tijd voor de kleine sporen", vertelt Roosje de Graaff van Museum Het Valkhof. "Dat biedt ons de kans om samen met de lokale bevolking zelf het heft in handen te nemen om te kijken wat er te vinden is."

Verbrand bot

Auke was niet de enige. Iets meer dan vijftig amateur-archeologen kwamen zaterdag en zondag meezoeken in het kader van de Nationale Archeologiedagen. Er werd steenkool, vuursteen, veel aardewerk gevonden. "En ook verbrand bot", vertelt De Graaff. "Dat vertelt ons wat de Romeinen aten. We vinden soms visgraatjes."

Auke (rechts) wil later misschien archeoloog worden Foto: Omroep Gelderland

Voor de Nijmeegse Auke is het een droom die uitkomt. Hij wil later misschien wel archeoloog worden. "In ieder geval iets met geschiedenis. Dat staat voor mij al vast. Ik geloof dat experts hier heel veel van opsteken. Dus ik doe het graag voor de wetenschap, zullen we maar zeggen."

Liefhebbers kunnen ook na dit weekend nog komen helpen speuren. "We gaan door totdat de zandzakken leeg zijn", aldus De Graaff.

Bij Museum Kam wordt archeologisch onderzoek gedaan Foto: Omroep Gelderland