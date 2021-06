Pröpper keert na vier jaar terug bij PSV

Davy Pröpper heeft een contract tot 2023 getekend bij PSV. De 29-jarige Arnhemmer verliet Eindhoven in de zomer van 2017 voor een avontuur bij Brighton & Hove Albion in Engeland en keert nu terug.

Pröpper was in zijn eerste drie seizoenen een vaste waarde bij Brighton. Afgelopen seizoen verloor hij zijn basisplaats op het middenveld en kwam hij tot slechts zeven wedstrijden.

Opleidingsvergoeding voor Vitesse

De Arnhemmer brak in het seizoen 2010-2011 door bij Vitesse, waar hij een jaar eerder al voor debuteerde.

Vitesse profiteert ook mee van de transfer van Pröpper naar PSV. De Arnhemmers namen de middenvelder op twaalfjarige leeftijd op in de jeugdacademie en hebben recht op een opleidingsvergoeding. In totaal speelde hij zes seizoenen in het eerste van Vitesse.

Graag terug naar Nederland

Pröpper heeft 'heel erg veel zin' om weer voor PSV te voetballen. “Ik heb een aantal mooie jaren in Engeland achter de rug, waar ik door weerstand ben gegroeid als speler. In het afgelopen seizoen merkte ik dat ik graag wilde terugkeren naar Nederland. Toen ik de knoop had doorgehakt, was er voor mij maar één optie denkbaar. Ik ben blij dat iedereen er alles aan heeft gedaan om dat mogelijk te maken en het is gelukt om terug te keren bij PSV. Ik kijk ernaar uit om hier wederom van waarde te zijn.”

Vorige week versterkte PSV zich ook al met Marco van Ginkel. De Scherpenzeelse middenvelder, die zijn loopbaan startte bij Vitesse, tekende voor twee seizoenen in Eindhoven.

Zie ook: Davy Pröpper en Marco van Ginkel en andere oud-spelers helpen Vitesse