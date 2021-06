Bijna zoals vroeger: Henk mag zijn dochter weer verwelkomen op Vaderdag

Vorig jaar nog stelde een verhuurbedrijf nog belangeloos een hoogwerker beschikbaar op Vaderdag. Zo konden veertig familieleden tóch hun ouders zien. Nadien moesten familieleden geduld hebben en, als zij op bezoek gingen, rekening houden met alle geldende coronaregels.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dit keer krijgt onder andere Henk van Wessel 'gewoon' bezoek van zijn dochter Henriëtte in zijn appartement. En dat is ouderwets gezellig. Henk is zo'n man die eeuwig een vrolijke fitte tachtiger blijft, en gezelligheid helpt hem daarbij.

Daarom is hij nu ook zo blij dat hij zijn dochter vandaag op bezoek heeft. "Ja, zij is mijn steun en toeverlaat, zij helpt mij in alles", zegt hij. "Ook als er formulieren ingevuld moeten worden. Daarnaast heb ik graag mensen om mij heen. En als zij er is, ben ik gewoon best gelukkig."

Een mijlpaal vieren

Dochter Henriëtte zit met een grote glimlach bij haar vader. Voor haar blijft het niet bij een bezoek. "Het leuke is ook wel dat we dit oude normaal even extra gaan vieren. Want het mag weer. Het is weer een mijlpaal. Daarom gaan we vanavond met familie uit eten. Maar we beginnen deze ochtend met een glas wijn, om te toosten op het leven. Want als je wat ouder bent, leer je dit soort momenten extra te waarderen."

Zilveren randje na pittig jaar

Het bezoek van dochter Henriëtte is voor Henk extra waardevol, omdat hij flink heeft moeten incasseren. Zo moest hij dit jaar afscheid nemen van zijn vrouw. "Ik was al verliefd op mijn vrouw vanaf het het eerste moment dat ik haar zag en dat is altijd zo gebleven. Het deed pijn toen ik haar verloor na een lange ziekte. En dat terwijl mijn zoon, die een bikkel was en ooit beroepsmilitair, ook is overleden aan kanker."

"Ik praat er liever niet te lang over, want dat is te moeilijk", zegt Henk. Henriëtte vult aan: "Mijn moeder had de ziekte van Parkinson, ze is heel lang ziek geweest. Mijn vader en ik heb samen alles voor haar en eerder voor mijn broer geregeld, en dan word je heel close."

Vier het leven

Henriëtte en Henk willen het leven vieren. Daarom gaan vader en dochter binnenkort samen naar Oostenrijk voor een welverdiende vakantie. "We gaan naar plekken waar wij vroeger als gezin altijd kwamen en herdenken daar mijn zoon en vrouw. Alles met een glimlach, want wij gaan het leven vieren."