Heel Zelhem loopt uit voor Arjans nostalgische ijscokar

Het geluid van de ijscokarbel op een warme dag, blijer kan je veel mensen niet maken, merkte Berendsen vandaag. Het was dan ook lekker druk bij de kar. En dat is niet zo gek, want hij gaf zijn ijs gratis weg vandaag. Al konden mensen wel een iets in de fooienpot doen, en daar werd gretig gebruik van gemaakt. "Mensen mochten een bijdrage doen voor de restauratie van de ijscowagen. In de toekomst mag er wel voor worden betaald, maar wel een schappelijke prijs, hoor. Dan gaan we op een paar bekende plekken in Zelhem staan."

Dezelfde route als opa

Precies de route die zijn opa altijd reed, legde ook Arjan af. Al kreeg de kersverse ijscoman wel snel met een tegenslag te maken: een lekke band. "Na anderhalf uur strandde ik. Gelukkig hebben we connecties en konden we een aanhanger lenen. Zo zijn we verder gegaan."

Arjans grootvader was meer dan 25 jaar ijscoman voor de firma Siebelink uit Doetinchem. Arjan wilde het zelf altijd al eens meemaken, maar was in dubio om er eentje te huren voor één dag. Tot Museum Dronte eerder dit jaar een ijscokar op Marktplaats zette en Berendsen de wagen direct herkende als een type bromkar, waarop zijn opa reed.

Arjan ging diverse straten in Zelhem langs met zijn ijscokar. Foto: Arjan Berendsen

Toen Arjan zondag zelf op pad ging, hoorde hij mooie verhalen van mensen over het het vroeger ging. "Er waren mensen bij die door het weiland kropen en over het prikkeldraad gingen om een ijsje te komen halen, want zo deden ze dat vroeger al toen ze zelf kind waren. We doen het gewoon net zoals toen, hadden ze al tegen elkaar gezegd."

Mercedes in plaats van een Kadett

"En er was iemand die vroeger zo veel geld had uitgegeven aan ijsjes bij mijn opa, dat hij een Mercedes had kunnen rijden in plaats van een Opel Kadett - als hij dat geld had opgespaard", lacht Arjan.

De bedoeling is dat de ijscokar vaker naar buiten gaat om de Zelhemmers te voorzien van een koude traktatie.