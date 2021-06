Jessica: 'Trek niet te snel conclusies, mijn kind viel ook uit het raam van onze flat'

Jessica weet nog precies hoe lang het is geleden dat het gebeurde. "Elf en een half jaar. We woonden in een flat in Nijmegen. Ons tweepersoonsbed paste net in de slaapkamer, dus het stond onder het raam. Ik ging het bed uit, om ontbijt te maken, terwijl mijn zoontje van anderhalf jaar lag te slapen in ons bed. Ik kom terug en zie dat hij uit het raam is geklommen en naar beneden is gevallen."

Jessica reageert op onze Facebookpagina, waar in sommige reacties wordt gesuggereerd dat dit wel eens géén ongeval zou kunnen zijn. De politie laat maar weinig los over het voorval, behalve dat ze uitgaat van een ongeluk.

Uit het raam gegooid

Jessica woonde destijds één hoog. "Mijn man is ook meteen naar beneden gesprongen. Onze zoon was op zijn hoofd in het grind terecht gekomen, maar hij mankeerde gelukkig niks", vertelt Jessica.

Al snel staat de politie in haar woonkamer. "Mijn man mocht niet eens mee met de ambulance, hij moest thuisblijven. We kregen de indruk dat de politie dacht dat mijn man ons kind naar beneden had gegooid."

Nadien is het gezin volgens Jessica nog jarenlang in de gaten gehouden. "Het is vreselijk om te merken dat instanties denken dat je zelf je kind uit het raam hebt gegooid."

'Onderschat jonge kinderen niet'

Jessica wil duidelijk maken dat ook een kind van anderhalf jaar tot heel wat in staat is. "Onderschat niet wat kinderen op die leeftijd kunnen. Ik weet zeker dat alles dichtzat. Hij heeft de dievenklauwen op de ramen gewoon opengemaakt. Daar zaten toen geen drukknoppen op, zoals tegenwoordig vaak het geval is. Ze hoeven het maar één keer te zien."

De Nijmeegse vindt het vervelend dat er op social media zo snel conclusies worden getrokken bij het nieuws dat een jong kind uit het raam van een flat valt. "Als ik het niet zelf had meegemaakt, had ik dat zelf misschien ook wel gedaan. Maar mensen trekken echt te snel conclusies."

Hoe het nu met hem gaat? "Goed, hij doet nu havo. En het gekke is: voordat hij uit het raam viel, ging hij naar logopedie. Na die val was dat niet meer nodig."