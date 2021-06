Zoektocht daders aanslagen De Groot in volle gang: 'Cel hoofdverdachte vier keer doorzocht'

In Hedel werd vorig jaar deze woning in brand gestoken. Foto: Meesters Multimedia

Vier mannen die in de nacht van 4 op 5 juli zijn opgepakt voor het plaatsen van een brandbom in Tiel horen maandag of zij langer vast blijven zitten. Justitie zet alles op alles om de opdrachtgever van de recente aanslagen te achterhalen. De cel van de sinds januari vast zittende hoofdverdachte is al vier keer volledig ondersteboven gehaald. De geweldplegingen van de afgelopen twee jaar hebben steeds medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel als doelwit.

Zou het nu eindelijk voorbij zijn? Rechercheurs in de rechtbank van Arnhem klopten elkaar onder het zicht van journalisten begin dit jaar nog op de schouder. De hoofdverdachte van een lange reeks bedreigingen, beschietingen en aanslagen met brandbommen zat vast. Het was voor zowel Justitie als slachtoffers goed nieuws. Op dat moment werden medewerkers van het fruitbedrijf De Groot uit Hedel al anderhalf jaar lang belaagd, met grote maatschappelijke impact tot gevolg.

Weer begonnen

Begin mei begon de aanslagen weer. Binnen twee weken tijd werden drie woningen in Hedel, Kerkdriel en Waardenburg beschoten. In juni volgde nog een brandstichting bij een woning in Tiel. In drie van de vier gevallen betrof het woningen van medewerkers van De Groot. In één geval ging het om een adres in Waardenburg waar eerder iemand van De Groot woonde.

De overeenkomst bij alle incidenten was dat alle belaagde adressen voorkwamen op een lijst van medewerkers van het fruitbedrijf uit Hedel. Een lijst die in 2019 door een vergissing van het Openbaar Ministerie in het criminele milieu belandde.

Delen van het Rivierengebied zijn in mei zelfs aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In verband daarmee hield de politie al meerdere grote verkeerscontroles.

Toilet van muur geschroefd

Om zeker te zijn doorzocht gevangenispersoneel de afgelopen weken vier maal de cel van de in januari opgepakte hoofdverdachte. Dat is een 36-jarige man uit Naarden-Bussum die volgens Justitie al twee jaar een belangrijke rol speelt.

“En daarbij gaat het er niet zachtzinnig aan toe,” laat zijn advocaat Sebastiaan Van Klaveren weten. “Bij die doorzoekingen op zoek naar verborgen communicatiemiddelen is zelfs de metalen bajes-wc van de muur geschroefd en zijn al zijn bezittingen binnenstebuiten gekeerd. Er is daarbij niets gevonden dat een rol zou kunnen spelen in dit onderzoek.”

Gesprekken nageluisterd

De hoofdverdachte zit vast in een penitentiaire inrichting met beveiligingingsniveau 3. Dat is nog niet zo zwaar als de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Maar dat wil wel zeggen dat hij een gedetineerde is met een hoog maatschappelijk- en vluchtrisico. Van Klaveren: “Mijn cliënt is niet in de gelegenheid om vrienden of familie te ontvangen. Gewoonlijk mag hij slechts met een ander persoon luchten. Hij wordt dagelijks gefouilleerd. En al zijn telefoongesprekken worden opgeslagen en nageluisterd.”

De advocaat staat zijn cliënt bij tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Arnhem. Van Klaveren zegt ervan overtuigd te zijn dat zijn cliënt geen rol speelde bij de meest recente aanslagen of de eerdere incidenten.

Mengsel van smeerolie en wasbenzine

De kans dat de vier in juli opgepakte mannen voorlopig achter tralies blijven, is zeer groot. Dat melden politiebronnen. In de nacht van 4 op 5 juli werd de woning van een medewerker van De Groot belaagd met flessen vol met een mengsel van brandend wasbenzine en smeerolie. De daders gooiden de flessen tegen de deur en een voorruit van de woning, waarachter op dat moment mensen lagen te slapen. De flessen vielen op de grond voor de woning.

Kort daarop arresteerde de politie vier mannen op de snelweg A2 naar Utrecht. Daar bleek dat de inzittenden hetzelfde mengsel van wasbenzine en smeerolie nog op hun kleding hadden. De verdachten zijn drie jongens uit Amsterdam van 17, 18, en 19 jaar. De vierde is een man van 23 uit Almere.

Negatief imago

De advocaat van de familie De Groot gaf de afgelopen week een reeks interviews over de bedreigingen die fruitbedrijf De Groot nu twee jaar lang teisteren. Die begonnen nadat de onderneming de vondst van een lading cocaïne tussen het fruit bij de politie meldde. In de interviews kwam naar voren dat de leiding van het bedrijf zwaar lijdt onder negatieve beeldvorming.

