Dit oudere paar ontsnapte aan een ramp op de camping in Ugchelen

Ze staan er de dag na het heftige incident wat bedremmeld bij, Cees wat nuchterder dan Jenny. De twee hebben de nacht doorgebracht in een hotel. "We hebben van het hele gebeuren niets meegekregen", zegt Cees. "Op een gegeven moment moeten we buiten westen zijn geraakt. Want in plaats van in mijn stoel, met een borrelglas in mijn hand, lag ik op de grond. Ik dacht: hee, hoe kom ik hier nou? Verder weet ik niets."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het duurde even voor Cees weer bij zinnen was en kon kruipen. "Inmiddels waren er wat mensen bijgekomen, die hadden onder meer een tafel weggehaald, zodat er ruimte was voor me."

Vis bakken

Henny vertelt hoe zij het allemaal ervaarde. "Ik zat op mijn telefoon te kijken, want ik wist dat er een grote piek zou komen. Nog een kwartiertje, half uurtje, zei ik tegen Cees, en dan kan ik de vis bakken. Voor de rest weet ik het niet meer", zegt ze. Ze is blij dat de mensen aan de overkant wel zagen wat zich afspeelde en hen dat later konden vertellen. "Je wilt toch weten wat er nou is gebeurd."

De tekst gaat verder onder de foto:

Cees Hagedoorn en Henny Rouw. Foto: Omroep Gelderland

Cees en Henny zaten in de voortent, tegen de caravan aan. "Dat is heel erg ons geluk geweest", zegt Henny. "Ik heb een wond op mijn hoofd en ik heb mijn schouder bezeerd. Maar een mens geneest snel, hoor. En Cees heeft iets bij zijn wang, het is daar ook wat aan de dikke kant. Hij loopt nu ook ongelukkig. Ik niet, maar ik ben wel wat duizelig. Dat hoort bij de hersenschudding."

Stam op de voortent

Toch realiseert Henny zich dat ze hebben geboft. "Ik liep hier vanmorgen langs en zag hoe de stam van de boom nog op de voortent lag. Als de boom óp de voortent was gevallen, hadden we het nu niet kunnen navertellen. Dat houdt me wel bezig. Ik ben de enige grootouder die mijn kleinkinderen nog hebben. Ze zijn trots en blij dat ik er nog ben. En ik ook."

Cees zegt dat er ook wel wat materiële schade is. "Die voortent is gloednieuw, drie weken oud. En de caravan heeft aan de voorkant een flinke tik gehad. Er zullen nog wel meer dingen zijn, ik denk dat er wel wat moet gebeuren. Wat we nu gaan doen? Nou, naar huis. Mijn zoon komt me halen en dan zien we het wel", zegt hij.