Verdwijnen van mondkapjesplicht zorgt voor twijfels

Het afdelingshoofd Klinische Microbiologie heeft vraagtekens bij het kabinetsbesluit. "Ik begrijp dat dit vraagstuk op tafel ligt, omdat het goed gaat met de cijfers. Maar we hebben nog steeds een Deltavariant die besmettelijker is en die zich verspreid onder jongeren."

Draagvlak mondkapjesplicht

Sinds 1 december hebben we een mondkapjesplicht, maar die verdwijnt op 26 juni. Alleen op plekken waar je geen afstand kan houden, zoals in het openbaar vervoer en de supermarkt, is het mondkapje nog wel een vereiste.

De arts vindt dat we best terughoudend mogen zijn met het afschaffen van die maatregel. "Er was ook veel draagvlak voor de mondkapjesplicht. Ik vraag me af of het nodig is om dat versneld los te laten."

Het nut van mondkapjes

Over het nut en de noodzaak van mondkapjes is veel gedoe geweest, erkent Wertheim. "Waar we hebben besloten dat we vonden dat het moest, dan moet je dat ook pas loslaten als daar de tijd voor rijp is. En het is geen maatregel die belemmert waar je naartoe kan."

Hij is bang dat mensen ook andere maatregelen loslaten. "Je geeft zonder mondkapjesplicht misschien ook het signaal dat het allemaal weer kan. En dat die anderhalve meter niet meer wordt nageleefd."

'Blij dat-ie af mag'

Op straat in Nijmegen wordt er wisselend gedacht over het loslaten van de mondkapjesplicht. "Ik ben 'm zat, ik ben blij als-ie af mag", zegt een man. Een vrouw iets verderop denkt er net zo over "Ik vind het lastig om te ademen als ik 'm op heb. Ik vind het niks", zegt ze.

Maar niet iedereen denkt er zo over. "Ik denk dat het beter zou zijn als we het mondkapje nog iets langer zouden ophouden", zegt een vrouw. "Ik houd 'm in de supermarkt in ieder geval nog eventjes op."

Bekijk de video: