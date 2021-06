Kersentelers Hans en Jans zijn deel van hun oogst kwijt door storm

Robbie doet het woord namens zijn ouders, Hans en Jans. "Het is echt een ramp wat hier gebeurd is", zegt hij. "Mijn ouders hadden net een stellage helemaal af. Ze hebben stukje bij beetje gewerkt om de netten te vervangen. Vorig jaar hebben ze het laatste stuk gedaan. En nu is het kapot." Robbie schat de schade op "één tot anderhalve ton".

Jans loopt langs de stellages en wijst alle schadeplekken aan. "De trampoline lag hier overheen", zegt ze. "Ik stond gewoon met tranen in mijn ogen. Hier hebben we nou veertig jaar voor gewerkt, dacht ik. Palen zijn gewoon geknakt, kijk: alles is gewoon de vernieling in."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt", vult haar echtgenoot Hans aan. "Ik stond in de schuur en die zakt gewoon in elkaar. Het was gewoon verschrikkelijk."

Toch kijkt hij vooral met lede ogen naar de buren. "De appelkweker tegenover ons, die is nog veel zwaarder getroffen. Die stellage van ons is nu kapot, maar heeft ook nog wat kunnen redden. Van sommigen is de hele oogst weg." Zoon Robbie vult aan: "Die werken dit jaar voor niets."

Schade van 300.000 euro

De familie Gennissen heeft het over buurman Arie van Ooijen, een appel- en kersenteler. "Een deel van de overkapping is kapot", zegt Van Ooijen, "nu is de oogst niet meer beschermd tegen de vogels. Als er maar een kleine opening in zit, kunnen de vogels eronder komen."

Snel de overkapping herstellen, heeft ook geen zin. "Wanneer ik dat gedaan heb, is de oogst geplukt of opgegeten."

Van Ooijen probeert zo goed en zo kwaad als het gaat vooruit te kijken. "Ik heb anderhalf uur rondgelopen om een plan te maken, maar dat is niet gelukt. Ik weet gewoon niet hoe ik moet beginnen." De schade is fors, die schat hij nu op zo'n 300.000 euro. "Dat kan nog meer of wat minder worden. Ik weet het nog niet precies."

Verzekering

De familie Gennissen en collega’s draaien zelf op voor de kosten. "Verzekeringsmaatschappijen vinden dit te veel risico. Dus je krijgt het niet verzekerd", zegt Robbie. Ook Van Ooijen is niet verzekerd. "Zo'n plastic overkapping die ik heb, kan je niet verzekeren."

LTO Nederland vindt dat tuinders meer mogelijkheden moeten krijgen om zich te verzekeren. "Die mogelijkheden zijn nu beperkt. Terwijl we steeds meer te maken krijgen met extreem weer", aldus de landbouw- en tuindersorganisatie.

Meer tuinders hebben schade

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft bij verschillende telers schade geteld. "Een snelle telling levert rond de 2,5 miljoen euro schade op. Tenminste zeven telers hebben schade, de meeste meldingen zijn rond Tiel gedaan", zegt Bert den Haan van de NFO. "Het is dramatisch voor de bedrijven. Hier werk je het hele seizoen voor. In het voorjaar ben je nachten opgebleven om tegen nachtvorst te beregenen en dan is in vijf minuten je hele oogst verknald. Dat is heel zuur."

Het is een ongekende storm geweest. "Elk jaar gebeurt er wel ergens iets van schade in het fruitgebied. Maar zó extreem, dat de bomen omwaaien en dat er zoveel schade is? Dat heb ik in de afgelopen dertig jaar nog nooit zo erg gezien", aldus Den Haan.

Ondertussen zijn de familie Gennissen en hun collega’s vooral druk met puinruimen vandaag. "We gaan proberen te redden wat er te redden valt."