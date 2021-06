Jan en Betty krijgen een exclusief kijkje in het fraaie kasteel Hoekelum

Radio Gelderland bood luisteraars Jan en Betty Koers uit Westervoort zaterdag een exclusieve rondleiding door kasteel Hoekelum aan. Marieke Knuijt van stichting Geldersch Landschap & Kasteelen was hun gids. “Voor ons is dit een bijzondere locatie, omdat Hoekelum ons enige kasteel is met een eigen collectie, die niet is opengesteld als museum.”

Jan en Betty Koers met Marieke Knuijt in de stuczaal. Foto: Omroep Gelderland

Trappenhuis en stuczaal

Marieke neemt Jan en Betty eerst mee naar het bijzondere trappenhuis van het kasteel. Het is amper honderd jaar oud, net als veel andere onderdelen van het interieur. In 1914 werd Hoekelum ingrijpend verbouwd. Alleen een schoorsteenbetimmering uit 1700 en een stuczaal uit de achttiende eeuw bleven behouden. Ook zijn er nog veel originele schilderijen, die hoorden bij de inboedel van de adellijke families Van Balveren en Van Wassenaer die Hoekelum vanaf de achttiende eeuw bewoonden.

Verslaggever René Arendsen van het platform Ridders van Gelre maakte deze podcast over kasteel Hoekelum.

Middeleeuwse oorsprong

In de kasteelkelders vinden we sporen die bewijzen dat Hoekelum een oud Gelders landgoed is. De gewelven zijn uit de zestiende eeuw, maar ook in de middeleeuwen stond er al een kasteel tussen Ede en Bennekom. Hoekelum wordt in de veertiende eeuw voor het eerst genoemd. Het was een bakstenen woontoren met een kelder en een zaal. De jachtmeesters van de hertogen van Gelre bewoonden het middeleeuwse kasteeltje.

Trappenhuis van kasteel Hoekelum Foto: Omroep Gelderland

Chalet en speelhuisje

Op het landgoed rondom kasteel Hoekelum liggen ook bijzondere gebouwen. Het prieeltje in het park lijkt op een klein chalet. Ook vinden wandelaars een koetshuis en het speelhuisje van de kinderen van de familie Van Wassenaer. De zichtas van meer dan een kilometer is één van de opvallendste elementen in het landschapspark. Luisteraars Jan en Betty genieten met volle teugen van hun bezoek aan Hoekelum. “De collectie is prachtig en heel interessant. We zijn echte kastelenliefhebbers en zijn blij dat we hier eens uitgebreid binnen mochten kijken.”