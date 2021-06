Weer door na heftige brand; tijdelijke plek voor zwembadwinkel Oldebroek

Zie ook: 'Alles was zwart', oorzaak brand bij zwembadenwinkel Oldebroek niet meer te achterhalen

Veel staat nog in dozen, maar de meeste schappen liggen al weer vol. Er wordt hard gewerkt in het nieuwe, tijdelijke pand van Rhodos Wellness uit Oldebroek. Het lijkt business as usual. "Het gaat goed", verzekert eigenaresse Gea Huisman. "We zijn druk bezig om de boel weer op te pakken. We zijn alles aan het inrichten en bovendien zijn we allerlei orders aan het verwerken, want het is razend druk."

Best een opgave na de heftige brand die begin juni de hele zaak in vlammen deed opgaan. Dikke donkere rookwolken waren in verre omgeving te zien. Van het pand is niet veel meer over. Maar al tijdens het drama dacht eigenaresse Ga Huisman maar aan één ding: "Dan zie je het pand in elkaar zakken en dan ben je eigenlijk al bezig met een ander pand. Dit tijdelijke pand hadden we eigenlijk al na twee dagen. De derde dag kregen we de sleutel en gelijk weer bezig."

Zo kan de verkoop van zwembaden, jacuzzi's, sauna's en fitnessapparatuur gewoon weer doorgaan. Maar natuurlijk gaat zo'n heftige brand je niet in de koude kleren zitten. In een paar tellen viel het levenswerk van Gea en haar man ten prooi aan de vlammen.

"Nou, dat het gewoon heel snel ging", antwoord Gea op de vraag wat haar het meest is bijgebleven. En dan schiet ze even vol. Maar het positieve gevoel overheerst. De ondernemer krijgt hulp van alle kanten. Zo zijn er collega's die haar helpen met meubilair voor in de winkel. Daar is ze uiteraard erg blij mee.

Ook de meeste klanten hebben begrip voor de situatie. "Natuurlijk heb je er klanten tussen die dat niet zo belangrijk vinden en toch hun bestelling belangrijker vinden. Maar ja, dat is dan maar zo", zegt de onderneemster strijdbaar. "Er wordt hard gewerkt om alle orders zo snel mogelijk te verwerken. Meer dan je best kun je gewoon niet doen."

