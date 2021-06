Voetbalclub ziet opgeknapte kantine in vlammen opgaan: 'Dit had een leuke dag moeten worden'

Aan het woord is Marcel van der Velden, bestuurslid van de voetbalclub. "Het is een drama voor de vereniging. We zijn een kleine club met allemaal vrijwilligers. De kantine was net twee jaar geleden helemaal vernieuwd, dat doe je bij zo’n kleine club met elkaar. En dan nu dit, het is heel naar. Medewerkers van de kantine waren vol in tranen."

'Kinderen zullen teleurgesteld zijn'

"Het seizoen is natuurlijk heel vervelend geweest door corona. Maar we waren weer aan het voetballen!" Van der Velde vertelt dat iedereen uitkeek naar deze dag. "Vandaag was de afsluiting voor de kleintjes en de junioren. De kinderen zullen ook heel erg teleurgesteld zijn."

Voorlopig moet de club het zonder kantine doen. "Er is een behoorlijke schade en moet veel opnieuw opgebouwd worden. Het zal wel een tijd duren voordat het weer in orde is." De club heeft een doneeractie gestart om de kantine op te knappen.

Joost van de Klok van de Veiligheidsregio verwacht dat het pand ‘total loss’ is. "Maar ik durf het niet precies te zeggen." Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. "De brand is in het midden van het pand ontstaan, waar exact is moeilijk voor ons om te zeggen. Daar wordt onderzoek naar gedaan."