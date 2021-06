Vier loeizware hoogspanningsmasten waaien om, hoe kan dat nu gebeuren?

"Dit is echt bizar. Ik dacht eerst dat het een grapje was." Dat zegt Eefje van Gorp, woordvoerder van Energiebeheerder TenneT. Van Gorp had net een cursus achter de rug, waarbij twee hoogspanningsmasten waren omgevallen. Als oefening. "Ik dacht nog tijdens de cursus: dit komt in het echt nooit voor. En dan krijg je even later zo'n telefoontje."

De schade, een dag later. Foto: News United / NWVfoto

Twintig jaar geleden

Volgens Van Gorp is het ruim tien jaar geleden dat de laatste hoogspanningsmast omviel. Toen ging het mis in Netterden. Blijft de belangrijkste vraag openstaan: hoe kan het gebeuren dat zo'n extreem zware mast omvalt?

"Dat heeft te maken met meerdere factoren. Er was sprake van extreem harde wind. Daarnaast ging het qua windrichting alle kanten op. En tenslotte was er sprake van een beperkt gebied. Ik denk dat het een gebied van vier kilometer was, waarin er sprake was van extreem weer. Dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat het zo mis ging."

Bekijk de beelden van vrijdagavond. De tekst gaat daaronder verder.

Er komen vier nieuwe masten

De woordvoerder laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen. "Dat is het fijnste nieuws." De omgevallen masten worden de komende dagen opgeruimd en vervangen. "Er komen vier nieuwe masten voor in de plaats. Die hebben we op voorraad liggen, dus dat kan allemaal vrij snel worden opgelost."

Het is volgens Van Gorp zo geregeld dat omwonenden geen moment last hebben gehad van stroomproblemen. "Als er ergens iets mis gaat, wordt overgeschakeld naar een ander systeem."

Het is dus een zeldzaamheid dat een mast omvalt. Is het desondanks geen idee om een mast nog steviger te maken? "Dat is niet te betalen en bovendien onmogelijk om dat te doen, want daar zijn de grondstoffen simpelweg niet voor beschikbaar. Dat is gelukkig iets heel unieks."

