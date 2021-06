'De Graafschap moet het voetbal terugbrengen naar de supporters', zegt Peter Hofstede

Bij de presentatie vrijdag van de nieuwe trainer Reinier Robbemond keek technisch manager Peter Hofstede niet alleen vooruit. De Oosterbeker kreeg na de mislukte missie om promotie naar de eredivisie veel kritiek te verwerken, maar was zo sportief openhartig terug te blikken op wat uiteindelijk een rampseizoen werd voor De Graafschap.

Zwaarste deceptie

"We wisten dat het nu moest gebeuren. De selectie was ook promotiewaardig. Na Cambuur dachten we ook dat we het zouden redden tegen Jong Ajax of Helmond Sport. Dan denk je dat je iets hebt, maar moet je het toch weer inleveren. We hadden één doelpunt meer moeten maken. Daarom was deze teleurstelling ook de zwaarste die ik hier heb meegemaakt", vertelde Hofstede. "Het deed heel erg zeer. Wij hebben daar behoorlijk last van gehad."

Behalve Mike Snoei, die werd ontslagen, moest het ook Hofstede het ontgelden bij fans en in de media. De clubleiding hield echter het vertrouwen in de technische baas die zijn zevende seizoen ingaat bij De Graafschap. "In deze positie ben je mikpunt van kritiek. Alleen gaat het soms ook te ver en dat roept dan weer reacties op bij anderen. Aan de voorkant van het seizoen was iedereen tevreden over de selectie. En als het dan net niet lukt, deugt er ineens niets meer van. Dat vind ik dan wel vreemd. Ik zal die kritiek moeten slikken, maar leuk is het niet."

Saai en voorspelbaar

Hofstede toont zich echter ook zelfkritisch. De Graafschap leunde meestal op een defensieve spelopvatting. Saaie en voorspelbare wedstrijden voerden de boventoon. Sprankelend spel ontbrak, al pakten de Achterhoekers heel veel punten. "Dat maakte alles ook zo lastig. Achteraf zeg je wellicht hadden wij eerder moeten ingrijpen en aan moeten sturen op ander spel. Maar we lagen gewoon goed op koers voor promotie", aldus Hofstede.

Lessen trekken

"Het was niet zo sprankelend als we vooraf hadden aangekondigd. Wat betreft de manier van voetballen had ik misschien eerder moeten zeggen dit gaat zo niet", zegt de voormalig spits nu. "Het viel niet goed bij de mensen hier. Dat moet dus anders hebben we gezegd, want het zou slecht zijn als we daar geen lessen uit trekken. Daarom zijn we nu ook uitgekomen op een groepje nieuwe frisse trainers met een visie die past bij de club. Dat het Robbemond is geworden heeft nog als extra voordeel dat hij de club kent. Dat helpt echt. Maar ook de andere twee namen die jij noemt (Joseph Oosting en Adrie Poldervaart, RvdM), hadden hier goed gepast."

In februari besloot De Graafschap het contract van Snoei te verlengen. Een besluit dat de club geld heeft gekost. De Graafschap zette in die periode weliswaar een ijzersterke serie neer, maar op dat moment voelde Hofstede al dat het draagvlak van Snoei bij het mislopen van promotie of een slechte start in de eredivisie, behoorlijk snel zou zijn afgebrokkeld. De weerstand groeide.

Proces verstoord

"Het is een logische vraag of dat een fout is geweest", reageert Hofstede. "We pakten gewoon de punten en dachten dat verlenging zou helpen in de strijd om promotie waarmee je het gevoel van vertrouwen en rust wil vasthouden. Nu moet je concluderen dat het misschien anders had gemoeten, maar dat is achteraf. Ik denk dat het proces dan nog eerder verstoord was geraakt."

De Graafschap zet met Robbemond nu weer in op aanvallend voetbal. Ook jeugd moet meer kansen krijgen, vindt Hofstede. "Er is veel talent dat er echt aan gaat komen." Maar zo lang mogelijk mee blijven doen om de prijzen blijft ook komend seizoen bij de Superboeren het grote doel.

"Daarvoor zijn we in deze divisie een te grote club. We hebben er ook het budget en de selectie voor om voor de prijzen te spelen. Alleen zal de uitdaging met clubs als VVV, ADO, NAC en FC Emmen nog groter worden. Wat we vooral graag willen is het voetbal terugbrengen naar onze supporters. Dan kun je ook een keer verliezen, maar wel op een manier dat de mensen met een goed gevoel naar huis gaan. Dat ze zien dat de spelers er alles aan hebben gedaan en dat ze een pakkende wedstrijd hebben gezien."