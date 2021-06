Floor Vermeulen (36) officieel aan de slag als burgemeester van Wageningen

Vermeulen is blij en vereerd met zijn nieuwe functie. "Wageningen is een stad met internationale uitstraling en tegelijkertijd de menselijke maat. Dat vind ik een mooie combinatie en is ook de kracht van de gemeente."

"En natuurlijk is Wageningen de Stad der Bevrijding. Als burgemeester wil ik tussen de inwoners, verenigingen en bedrijven staan en kijken wat hen verbindt. Ik houd ervan te helpen problemen op te lossen en als burgemeester kun je dat misschien niet zelf, maar je kunt wel een duwtje in de goede richting geven. Of duidelijk zijn als iets niet kan."

"Ik kijk uit naar de samenwerking met de WUR en met de regio. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Daarbij wil ik zacht zijn als het kan en ingrijpen als het moet. De politie, boa’s, brandweer en onze gezondheidszorg zijn er voor de Wageningers en ik ben er voor hen."

Floor Vermeulen was sinds 2015 gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was hij acht jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij volgt Geert van Rumund op die van 1 november 2005 tot 1 juni 2021 burgemeester van Wageningen was.

