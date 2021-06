Leroy kreeg dak van flat in zijn achtertuin: 'Het vloog 200 meter door de lucht'

Vrijdag waaide aan het eind van de middag een deel van het dak van een appartementencomplex aan de Hertog Arnoldstraat. Twintig woningen moesten daardoor worden ontruimd.

'Het was helemaal zwart'

Een van de bewoners stond op het balkon naar het noodweer te kijken. “Ik heb van mijn leven nooit zoiets meegemaakt. Dat het zo tekeer ging. Het was helemaal zwart”, zegt hij.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Leroy van Zetten woont in een rijtjeshuis, hemelsbreed zo'n 150 tot 200 meter van het flatgebouw af. “Ik stond boven op de badkamer. Mijn vriendin en ik wilden net weggaan, toen ik een gigantische knal hoorde. Ik dacht dat ergens de bliksem was ingeslagen. Tot ik naar beneden liep, de woonkamer in kwam en ik een dak zag liggen. De serre is compleet verwoest.”

Even was Leroy bang dat het zijn eigen dak was, want er kwam behoorlijk wat water naar binnen. Maar al snel zag hij dat het niet zijn dak is, maar dat van de flat verderop. “Het is een behoorlijk stukje door de lucht gegaan.”

Vrouw gewond

Waar het bij hem bij materiële schade bleef, had zijn buurmeisje minder geluk. “Het dak sloeg daar door het raam van de kamer waar ze lag. Ze heeft behoorlijk wat glas op zich gekregen.”

Een woordvoerster van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bevestigt dat een vrouw door de losgekomen dakdelen gewond is geraakt. Ze is voor behandeling naar de huisarts geweest.

