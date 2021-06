Ouders overleden Gerjan 'nog volop in gevecht' tegen designerdrug 3-MMC

Gerjan was verslaafd aan 3-MMC, een zogenoemde designerdrug. Onlangs werd het verbod op deze drug aangekondigd. Een breder verbod op alle designerdrugs en de stoffen waarmee deze drugs worden gemaakt, laat nog op zich wachten.

Gerrit en Bea van 't Hul doen hun verhaal aan tafel in De Week van Gelderland, samen met de burgemeester van Oldebroek, Tanja Haseloop, en de Aaltense jeugdagent Maikel Boomkamp. Burgemeester Haseloop maakt zich hard voor een verbod op alle designerdrugs: "Wat wij nodig hebben, is het gereedschap om drugsgebruik en het handelen in drugs aan te kunnen pakken. Daarom moet het in de wet worden opgenomen."

Boomkamp ziet in zijn werkgebied wat de effecten van designerdrugs als 3-MMC zijn op jongeren. "Ik zie jongeren eraan onderdoor gaan, trippen, dingen zien die er niet zijn. Jongeren die door de ambulance worden opgehaald bij wie het kantje boord is, dingen die je allemaal niet wilt zien. Er kwam een meisje van 14 jaar bij mij op de lijn. 'Ik wil er vanaf maar het lukt niet', zei ze."

We hebben geschreeuwd om hulp

Gerrit van 't Hul: "En juist dan moet de zorg dit oppakken. Jongeren hebben de juiste hulp nodig." Bij hun zoon Gerjan zagen ze het misgaan. "Je ziet het gebeuren. We hebben geschreeuwd om hulp, maar hij wilde geen hulp."

Gerrit en Bea hopen dat hun oproepen zullen leiden tot een totaalverbod op designerdrugs en betere voorlichting aan jongeren en ouders. "Misschien kunnen we het dan wat losser laten, of misschien storten we wel in. Niemand kan ik de toekomst kijken. We zijn nu nog volop in gevecht."