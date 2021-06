Een uit de hand gelopen grap levert Frans Duijts zijn grootste hit op

Dat houdt in dat de track 8,6 miljoen keer is gestreamd. Inmiddels staat de teller al op 9,4 miljoen streams. "De afgelopen dagen zien we dat het nummer weer veel vaker wordt geluisterd. We hadden echt nooit kunnen denken dat het zo'n grote hit zou worden."

Voor wie het nummer nog niet kent...

Frans Duits lag bijna een jaar op de plank. "Vlak voor corona uitbrak, heb ik het nummer met Donnie opgenomen. We vonden het op dat moment niet het juiste moment om het uit te brengen. Een paar maanden geleden dachten we: laten we het nu uitbrengen en we kijken wel wat het doet."

De Leeuwendans

Het werd dus een immens succes. Sterker nog: naast een gouden plaat is er nu ook een nieuwe versie van het nummer op de markt. "We hebben in opdracht van Bol.com er een oranjekraker van gemaakt, De Leeuwendans." Bij dat nummer zit een grappige clip, waarin de inwoner van Tiel onder meer te zien is als kaasblokje en advocaatje.

Bekijk De Leeuwendans.

De samenwerking tussen de volkszanger en rapper is niet echt een voor de hand liggende, erkent Duijts zelf ook. "Ik heb Donnie vijf, zes jaar leren kennen op een hardstylefeest. Het is een leuke gast en we hadden een klik." Het levert Duijts zijn grootste hit ooit op. "Ik ben echt heel tevreden op het moment."