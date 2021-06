Dennis is helemaal gek van Oranje: 'Ik heb koorts'

Niet alleen de buitenkant van de woning is versierd, ook binnen heeft Dennis flink zijn best gedaan. "Ik heb al de hele week koorts, oranjekoorts." Voorlopig is de ziekte van Dennis niet erg besmettelijk. In de buurt zijn slechts een handjevol mensen te vinden die zijn voorbeeld volgen.

Rond de feestdagen gaat Dennis altijd aan de slag met lichtjes. Dat heeft hij nu ook weer gedaan. "Het tuinhek hangt vol met oranjelampjes. Dat geeft een heel mooi gezicht." Dennis heeft een zogeheten 'lichtslang' van honderd meter hangen.

Dennis van Hagen. Foto: Omroep Gelderland

De woning van Dennis van Hagen. Foto: Omroep Gelderland

Nog niet klaar met versieren

Hoewel de woning van Dennis al behoorlijk is uitgedost, is hij nog niet klaar met zijn versieringen. "Ik heb binnen nog genoeg spullen liggen. Daar ga ik nog mee aan de slag, maar ik wacht eerst even het weer af. Het is nu zo warm. Als we nog lang buiten blijven staan, zijn we supporters van België. Dan zijn we helemaal verbrand."

Over de kansen van Oranje op het EK is de inwoner van Hengelo nog niet al te optimistisch. "We hebben best een goed team. Maar ik zie bij Oranje steeds hetzelfde euvel: in de laatste twintig minuten van de wedstrijd lijkt de concentratie weg. Dat zag ik tegen Oostenrijk weer. Ik hoop in eerste instantie dat we doorgaan naar de kwarfinale en dat we niet tegen Duitsland hoeven te spelen."