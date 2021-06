'Lockdownband' brengt album uit zonder ooit met elkaar gespeeld te hebben (tot nu)

Toen corona Nederland binnenstormde, was het opeens stil in de muziekwereld. Te stil, vond Paul Diersen uit Aalten. En dus begon hij voor zichzelf wat rifjes, akkoorden, soms zelfs bijna een liedje te componeren. Daar riep hij op een gegeven moment de muzikanten Stef Woestenenk uit Vorden en Mike Visser uit Nijmegen bij en samen vormden ze zo de band Four Eyed Faces.

Maar samen spelen zat er al die tijd niet in. "We hadden een gedeeld Google Drive-bestand, daar konden we onze ideeën planten. De muziek namen we vervolgens altijd in tweetallen op, met Paul, want die had een laptop met geluidskaart", vertelt Stef.

"Zo verzamelden we alle sporen, zoals dat dan heet, en dan gingen we het mixen. We werkten steeds in de drive, dan kon je er tegenaan zeuren. Of we spraken elkaar via Google Meet, dan konden we elkaar zien", gaat hij verder.

Paul Ligterink deed mee aan de crowfundingsactie die de cd van de For Eyed Faces mogelijk maakte: "Ik zag het idee op Facebook voorbijkomen. En ik dacht: dat is een mooie gelegenheid om te steunen."

Eerste optreden

Zo kwam er zelfs een heel album, zonder ooit met elkaar gespeeld te hebben. Tot deze maand. Zondag traden ze voor het eerst bij mensen thuis op, op de stoep. "Het is net zo verrassend als de opnames waren. Het is ook heel verrassend om de liedjes nu samen te spelen, maar het gaat best goed hoor", vindt Stef.

En zo staat daar nu echt de band Four Eyed Faces. Stef besluit: "Velen denken aan corona als iets negatiefs, maar dit is toch wel iets positiefs wat eruit is voortgekomen. Zo lang het leuk is, gaan we gewoon door."