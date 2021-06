BMX-club al dertien jaar bezig met verhuizing: 'Gemeente kom eens over de brug'

Dat zegt oud-voorzitter Martien Bouw, die al sinds de start van de vereniging in 1982 bij de club betrokken is. "We wachten nu al zo lang, het wordt nu echt tijd om in te grijpen."

De huidige baan stampt uit de jaren 90 en beviel lange tijd prima. Toch voldoet de bike-track niet meer aan de huidige eisen. "Dat heeft met de breedte van de baan te maken, de afstanden tussen en hoogte van de bulten en de lengte. Een moderne baan heeft een heel andere vorm", voegt voorzitter Wouter Mudde toe. "Ook de wielerbond ziet graag dat we een nieuwe, nette baan krijgen."

Het probleem voor verhuizing zijn de kosten die ermee gepaard gaan. "De gemeente moet zo'n 2,5 miljoen euro bijleggen", vertelt Mudde. "Dat is natuurlijk een heel groot bedrag. Maar we denken wel dat het voor ons gerechtvaardigd is, want met een mooi nieuw complex kunnen we weer jaren vooruit."

Twee vliegen in één klap

Hoe mooi zou het daarom zijn als de vereniging kan verhuizen naar een andere locatie, vindt ook Bouw. "De grond is al door de gemeente aangekocht. Naast de Flying Bikes komt ook de 'mountainbiketak' van wielervereniging Tour de Force op het terrein, zodat we van elkaars voorzieningen gebruik kunnen maken. De gemeente slaat daarmee twee vliegen in één klap. Dat vind ik slim."

Nog een reden om te verhuizen en te groeien is de aanwas van de BMX-vereniging. De Flying Bikes trekt veel jonge leden. "Dat is ook de kracht van onze vereniging", legt voorzitter Mudde uit. "Wij zijn een open club waar iedereen welkom is. We hebben ook nog een aantal leden van wie de kinderen nu ook weer lid zijn. Dat is toch wat je als vereniging wilt?"

Bouw: "Een nieuwe baan zou ons denk ik nog verder laten groeien, want de fietssport is heel populair. Nu kunnen we niet te veel nieuwe leden toelaten omdat de baan simpelweg te klein is."

Smetje

Enig smetje op de verhuizing is wél dat de nieuwe BMX-baan net over de grens in Barneveld komt te liggen en dus niet in Kootwijkerbroek. Maar daar ziet de voorzitter geen groot bezwaar in. "We nemen de Kootwijkerbroekse mentaliteit mee en moeten de gronden van Kootwijkerbroek maar een beetje verruimen, zodat we nog steeds een 'Broekse' club blijven", grapt Mudde.

Somber

Woensdagavond spreekt de raadscommissie Samenleving van de gemeente Barneveld over de plannen van de Flying Bikes. Bouw en Mudde hebben hoop op een goede afloop en verwachten dat de gemeente hen wil helpen aan een nieuwe baan. "Als het nu niet gebeurt, dan zien we het somber in voor de komende jaren."

Hoewel de bouw van een nieuwe BMX-baan in Kootwijkerbroek een Barneveldse aangelegenheid is, moeten ook de gemeenteraad van Scherpenzeel en de provincie Gelderland een oordeel vellen over de plannen. Dat heeft alles te maken met de mogelijke fusie tussen die twee gemeenten. Uitgaven van Barneveld boven de drie ton moeten door de andere 'fusiepartners' beoordeeld worden.