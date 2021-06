Linda gaat suppen met een hond: 'Een hele bijzondere ervaring'

Linda bezoekt eigenaar Roy Hassink van Sups-Cool Achterhoek en een paar andere sup-ondernemers. Ze gaat suppen met honden, volgt een lesje sup yoga en ontdekt sup automaten. Zo kun je elk moment een sup board uit de muur trekken. Is deze sport voor iedereen weggelegd en houdt Linda het droog?

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Stand-up paddling is overgewaaid naar Nederland vanuit Hawaï en is sindsdien booming. Er zijn ontelbare varianten ontstaan die mijn nieuwsgierigheid wekken. Voor ik me waag aan suppen met honden en een yogales op de sup, krijg ik eerst de basis aangeleerd van Sol Wortelboer van de Sup Sup Club. Hij is eigenaar van de nieuwste ontwikkeling: de sup-automaat.

De tekst gaat verder onder de foto.

Sol Wortelboer bij zijn sup-automaten. Foto: Omroep Gelderland

Er staan er twintig door heel Nederland. Ook één in Otterlo bij Droompark de Zanding, de plek waar we hebben afgesproken. Op het strand staat een grote kist waar meerdere boards in staan. Door het openen van een app en het kiezen van een tijdslot springt een van de lockers open. Blij als een kind haal ik het supboard eruit en ben ik klaar voor mijn eerste les. "Wat leuk is om te weten, is dat je met suppen alle spieren gebruikt", zegt Sol.

De tekst gaat verder onder de foto.

Linda krijgt les van instructeur Sol Wortelboer. Foto: Omroep Gelderland

Terwijl ik het er uit vindt zien alsof je niks doet. Daar kom ik al snel op terug als ik de instructies krijg. Maar wat is het relaxed om peddelend op het water te genieten van de natuur. Met deze basis op zak, ga ik vol zelfvertrouwen naar suppen met honden.

De tekst gaat verder onder de foto.

Roy en Dezzel in de bus. Foto: Omroep Gelderland

Roy Hassink heeft een hondenopvang en uitlaatservice die hij heeft uitgebreid met suppen voor hond en baas. Het vertrekpunt ligt op een industrieterrein in Eibergen bij de Sportwijzer. Het terrein is gezellig ingericht met de Sups-Cool bus van Roy en een container ingericht als bar. Ik heb zelf geen hond, dus krijg ik de teckel van Roy (Dezzel) mee om het suppen met hond uit te proberen. Naast Dezzel, gaan er nog twee lokale fans mee: Lana en Doezel met baas.

De tekst gaat verder onder de foto.

Lana (links) en Doezel (rechts) gaan suppen. Foto: Omroep Gelderland

We maken een rondje over de Berkel. Een prachtige route. Onderweg stoppen we bij een hondenstrandje, want het plezier voor de honden staat voorop. Het is prachtig weer dus ze spelen vooral in het water. We varen onder nog wat bruggetjes en een tunneltje door en komen dan weer aan op onze eindbestemming. Dit was een hele bijzondere ervaring, waar ik wel even van moet bijkomen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Eén van de oefeningen bij Sup Yoga. Foto: Omroep Gelderland

Daarom sluit ik af met een les sup yoga van Joyce Vissers, eigenares van Joy to Sup. Een normale yogales, alleen wordt de mat vervangen door de sup, zegt Joyce alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

De tekst gaat verder onder de foto's.

Yoga op het supboard. Foto: Omroep Gelderland

Joyce Vissers van Joy to Sup. Foto: Omroep Gelderland

Bij deze sup-vorm wordt mijn vermogen om te balanceren wel erg op de proef gesteld, dacht ik. Het valt reuze mee en ik vergeet heel even wat ik die week allemaal heb gedaan en nog moet doen. Wat is dit heerlijk om te doen. Totdat ik word uitgedaagd om de boomstand te doen; een oefening waarbij je op een been moet staan...