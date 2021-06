'Ik geloofde niet wat ik zag', terras van Olav zit vol padden

Het was een gekke gewaarwording bij het ontwaken. Olav is altijd vroeg wakker, maar dit was wel heel vreemd opstaan. "Het krioelde van de padden voor het raam. Ze sprongen alle kanten op. En hoe klein ze ook zijn, ze maken een hoop lawaai."

Hij heeft al jaren met zijn vrouw een chalet op het vakantiepark en de padden komen bijna ieder jaar wel voorbij. "Ze komen uit de vijver en gaan daarna vaak richting het bos."

Maar dat zijn eigen terras nu zo vol zat met de kleine padden... "Dat is echt uniek. In Mexico hebben ze sprinkhanen en hier hebben we nu een invasie van padden."

Bekijk hier de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Baggeren

De vijver is vorig jaar gebaggerd, maar, zo zegt Olav: "Ze zijn er dit jaar net zo goed weer. Je kan bijna je chalet niet uitstappen." Er sneuvelen ook best wat beestjes, in deze tijd. "Als ze de weg langs de chalets opgaan, sluiten we het weleens af voor auto's." Maar ze redden het nooit allemaal. "Als ze met zoveel rondspringen: kan je er niet helemaal omheen."

De padden vertrokken in de loop van de ochtend, maar Olav verwacht ze eigenlijk nog wel terug de komende dagen. "Met het natte weer komen ze tevoorschijn. Als het de komende dagen weer gaat regenen, zit het hier denk ik zo weer vol."