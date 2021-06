Roep om geluidsflitspaal tegen verkeersherrie Nijmegen

Puck van Overvest geniet al een paar weken van haar nieuwe rode Honda Hornet 600f. En natuurlijk is het verleidelijk om het gas soms open te trekken, geeft zij lachend toe, maar alleen op plekken waar dat veilig kan. Puck: “Ik maak nooit te veel lawaai eigenlijk.”

'Sport om zoveel mogelijk decibellen te maken'

Maar dat geldt dus niet voor iedereen, zeggen bewoners van de Nijmeegse Molenweg. Op beelden is te zien hoe op zomeravonden motoren en quads daar af en aan rijden. Eén bewoner wil anoniem zijn verhaal doen. “Schijnbaar is het een sport om zo veel mogelijk decibellen te kunnen laten horen. Met als gevolg dat heel veel bewoners daar gewoon last van hebben.” De bewoner spreekt van vervelende ervaringen sinds Omroep Gelderland een interview met hem deed.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Lawaai van uitlaten

Om herrie te produceren hoef je niet per se hard te rijden, legt motorrijder Puck uit. “Deze heeft een originele uitlaat, maar je kan er natuurlijk van alles op zetten. Dan maakt het meer en meer lawaai, wat je wil. Het is eigenlijk net zoals met auto’s.”

En juist vanwege dat soort uitlaten voelt de Nijmeegse VVD wel iets voor een 'geluidsflitspaal' die automatisch flitst op het moment dat de maximale geluidsnorm wordt overschreden. Raadslid Maarten Bakker: “Je merkt dat er toch heel veel overlast is op verschillende plekken en daar moet wat aan gedaan worden.”

Proef met geluidsflitspaal

In Rotterdam start er deze zomer een proef, maar daar zitten nog veel haken en ogen aan, legt Hugo Pinksterboer van de Motorrijdersactiegroep uit. Zo is het maximum toelaatbare geluid per motorklasse verschillend. Met een illegale uitlaat die je later op je motor monteert, ga je daar waarschijnlijk wel overheen.

Maar ook met een originele legale uitlaat kan een bestuurder te veel herrie produceren, door bijvoorbeeld veel gas te geven met ingetrapte koppeling, zodat het toerental flink oploopt. De politie heeft nu al de mogelijkheid om bestuurders die onnodig veel herrie maken te beboeten.

Haken en ogen aan automatisch beboeten

Maar automatisch beboeten met een geluidsflitspaal kan nog niet. Want hoe weet je of degene die geflitst is ook de veroorzaker van de herrie is, in plaats van een ander die in de buurt rijdt? Een boete van zo’n geluidsflitspaal zou in de rechtszaal geen stand houden. Bij de proef in Rotterdam is de politie dan ook niet betrokken en worden er geen boetes uitgedeeld.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen was eerder tegen deelname aan de proef met geluidsflitspalen omdat het systeem nog niet waterdicht is. Maar voor VVD'er Maarten Bakker hoeven die onvolkomenheden geen beletsel te zijn: “Daar moet een oplossing voor komen. Ik denk dat die er eerder komt als er meer steden meewerken aan die proef. Dan kunnen we de overlastgevers aanpakken.”

'Gewoon aan de snelheid houden'

Motorrijder Puck denkt dat een geluidsflitspaal helemaal niet nodig is. “Als je ‘m open trekt en tachtig rijdt in plaats van vijftig, ja, dan klinkt het natuurlijk al heel anders. Maar ik kan me niet voorstellen dat je de geluidsnorm overschrijdt als je je gewoon aan de snelheidslimiet. Of je hebt er gewoon een hele dikke uitlaat op zitten. Dan moet je die gewoon een keer er vanaf halen.”