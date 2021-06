Omwonenden geitenstallen vrezen voor 'poldervariant' van geitenstop

Uit een rondgang onder statenleden door de Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard blijkt dat 32 van hen voor verleningen zijn van de geitenstop, een moratorium in ambtenarentaal. Zeven statenleden zijn tegen, negen wachten het debat af en van nog eens zeven ontving de stichting geen reactie.

Afweging zeer lastig

"Onze conclusies is dat het geitenmoratorium verlengd zal worden", stelt de stichting. "Echter diverse reactie lijken er op te duiden dat er gevraagd gaat worden om maatwerk voor specifieke gevallen bij geitenhouders die klem komen te zitten. Ons inziens is dit een gevaarlijke route. De afweging tussen de belangen van de ondernemer en de eventuele gezondheidsschade van de omwonenden is immers zeer lastig te maken."

"Als straks Gedeputeerde Staten deze vrijheid heeft en weegt dat uitbreiding/nieuwvestiging mogelijk is, dan is na bezwaar de route naar de rechter. De rechter moet dan oordelen of het voorzorgsprincipe en de afweging juist is toegepast, de uitkomst hiervan is ongewis."

Oorzaak gezondheidsproblemen onduidelijk

De stichting ziet dan ook veel liever dat de geitenstop volledig en zonder afwijkingsmogelijkheid intact wordt gelaten tot dat duidelijk is wat de oorzaak van de gezondheidsproblemen is. De provincie Gelderland is bezig om te onderzoeken of het moratorium in stand moet worden gehouden of niet. Daartoe zijn er de afgelopen weken twee sessies geweest met diverse specialisten die de Statenleden hebben geïnformeerd.

Onder andere de GGD, de geitensector, natuurclubs en belangverenigingen van omwonenden hebben hun visie op dit onderwerp weergegeven. Op 30 juni zal er politieke beraadslaging zijn en moet duidelijk worden welke kant het op gaat.

Angst voor poldervariant

De Stichting Gezond en Fris Hurwenen en Rossum, deelt de zorgen van de Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard. Ook deze belangenclub maakt zich ook zorgen om de veronderstelde nadelige gevolgen van geitenstallen op de gezondheid van omwonenden. "De enige angst die we nu nog hebben is dat er nog een poldervariant ontstaat: geen uitbreiding mits er dwingende redenen zijn", verwoordt die stichting de zorgen.

"De provincie mag in bijzondere gevallen een uitzondering maken, maar is daar niet toe verplicht. Gevolg is dat er door omwonenden dan toch weer allerlei procedures gestart dienen te worden om aan te tonen dat gezondheid belangrijker is dan commerciële belangen."

De stichting hoopt dan ook op een voorzetting van het moratorium zonder uitzonderingsgevallen. "Want de historie laat zien dat de burger, als het gaat om gezondheid, altijd aan het kortste eind trekt. Gaat het nu om de gezondheid van 288.538 direct omwonenden (binnen straal van 2 kilometer) in Gelderland of om 115 geitenhouders?"

Zie ook: