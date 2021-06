Nieuwe statiegeldregels zijn grensondernemers een doorn in het oog

Veel Duitsers kunnen op dit moment in Nederland nog goedkoper aan frisdrank komen: in hun eigen land is de statiegeldregel al langer van kracht, maar omdat dat in Nederland nog niet zo is, kopen ze hun frisdrank graag over de grens. Nu ook Nederland statiegeld gaat invoeren op kleinere flesjes, maken de ondernemers zich zorgen.

Nog maar het begin

Het invoeren van 15 cent statiegeld voor alle flesjes onder 1 liter is eigenlijk nog maar het begin: een opmaat naar het moment dat, eind 2022, ook statiegeld op blikjes zal worden geheven. "Je kunt je op dit soort dingen eigenlijk niet voorbereiden", zegt Pascal Mulder van grenswinkel De Hut bij Lobith.

"Als je een grenswinkel hebt, zit je altijd met nieuwe regeltjes. In die zin is de overheid onze grootste concurrent. Wij moeten continu onze prijsvoering aanpassen. Vroeger verkochten we bijvoorbeeld veel tabak, maar sinds de accijnsverhoging is het nu weer veel gunstiger om dat in Duitsland te kopen. Gelukkig hebben we de koffie, waar Duitsers nog wel massaal voor komen, maar de verkoop van flesjes is een substantieel deel van de omzet die we toch weer moeten zien op te vangen."

Die markt stort straks volledig in

Ook pompstationhouder Erik Koelman in Aalten kijkt niet bepaald uit naar de verandering. "We gaan daar zeer zeker wat van merken, vooral als het straks ook op blikjes wordt ingevoerd", vreest de grensondernemer. "Dat heeft enorme impact. Ik verkoop nu zo'n tien tot vijftien pallets aan blikjes per week. Aan Duitsers, maar ook aan Nederlanders. En dan ben ik maar één van de vele pompstations langs de grens. Wij krijgen er niets voor terug, want die markt stort straks helemaal in, dat hebben we in Duitsland ook gezien."

In Duitsland zit er al sinds 2003 statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Vanaf 1 juli kent Nederland ook statiegeld (0,15 euro) op kleine flesjes. Vanaf 31 december komt er ook statiegeld op blikjes in Nederland. Per blikje zal dat, net als de kleine flesjes, om 15 cent gaan. In Duitsland gaat het zelfs om 25 cent per blikje. Flesjes en blikjes die gekocht zijn in Nederland kun je niet inleveren in Duitsland en andersom evenmin.

Koelman vindt ook dat er wat moet gebeuren aan het zwerfvuilprobleem, maar denkt niet dat de statiegeldregel zoden aan de dijk zet. "Het is betuttelen tot en met. Je kunt wel regels gaan invoeren om te voorkomen dat er afval in de natuur komt, maar het echte probleem is hier niet mee opgelost."

"De mentaliteit zal moeten veranderen", zegt hij. "Zo lang die paar idioten nog allerlei verpakkingen van fastfoodrestaurants uit de auto mikken, is het dweilen met de kraan open."

Bovendien denkt Koelman dat veel drinken, dat nu nog in flesjes en blikjes zit, in andere verpakkingen belandt. "Dan gooien die mensen straks Tetra-verpakkingen uit het raam, omdat die dan buiten het statiegeldverhaal vallen."

Het echte probleem los je hier niet mee op

Of het milieu er significant beter van wordt, daar zetten ondernemers dus hun vraagtekens bij. Wat er zeker niet beter van wordt, is de handel in flesjes en blikjes, bevestigt ook deze medewerker van Medikamente die Grenze in Dinxperlo. "Er wordt nu heel veel drinken gekocht door Duitsers. Ik denk dat dit zeker gaat afnemen. Elke grensondernemer die blikjes en flesjes verkoopt, zal straks wel een afname zien."

Bekijk de video: